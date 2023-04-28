5月報稅季！囤房戶不藏了 房屋稅省錢大法公開：錢是省出來的
5月報稅季來臨，不只要繳綜合所得稅，還要付房屋稅！一名網友日前在PTT分享，行動支付業者推繳房屋稅最高回饋11%，「繳稅滿8000+1筆飲料消費」贈400元現金回饋券，他湊2張、9000多元房屋稅單實測成功，還說「剩兩張房屋稅合計2.7萬元，再等等其他優惠活動開出來」。貼文引發討論，有人發現原PO竟有4張房屋稅單，直呼「你房子還真多，大家看到沒有，錢是省出來的！」
記者徐銘穗/綜合報導
行動支付「悠遊付」即起至5月31日推繳房屋稅優惠，使用悠遊付繳房屋稅累計滿4000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈100元現金回饋券；累計滿8000元，並在指定飲料場域消費1筆，即贈300元現金回饋券，限量3萬名。4月30日前即完成繳稅4000元以上，悠遊付還加贈早鳥加碼100元現金回饋券，限量1萬5000名，每戶限贈1次。
另外，使用「一卡通MONEY」繳房屋稅，最高回饋750元；使用「台灣Pay」繳房屋稅，每筆回饋50元，掃描稅單上的QR Code進行繳稅還可參加抽獎，最大獎是市價92萬元的Toyota Corolla Cross GR Sport一名，總計115個中獎名額。
原PO日前在PTT省錢版發文，分享使用悠遊付繳納房屋稅實測，「我湊不出剛剛好8000元，繳了兩張合計97XX元，有點浪費。飲料費的話，用玉山銀的刷卡回饋差不多可以攤提回來，用玉山銀信用卡剛剛好繳8000的話，回饋差不多是5%」。
不過，原PO也說，悠遊付今年繳房屋稅回饋比去年縮水200元，「還剩兩張房屋稅合計2.7萬元，再等等其他優惠活動開出來」。他隨後在留言補充「我是打算用全盈+台新GOGO，等等看有沒有更划算的優惠 ，玉山數位e寵上限100元的樣子，所以房屋稅金額超2000元的話就浪費了」。
貼文一出引發討論，搶頭香留言的網友發現原PO竟有4張房屋稅單，直呼「你房子還真多，大家看到沒有，錢是省出來的，大家要多省點！」也有人分析說「兩萬七房屋稅回推，自用的話房價應該破兩千萬」。也有人認為「（現金回饋）券都爆難用」。