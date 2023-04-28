天天都是世界地球日！教你「3個Action」將愛地球成為生活習慣

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其實每個家庭都有可能出現NG的家電使用情況，對此，LG用戶鄭小姐就深有同感地分享說，常常聽到鄉下阿嬤時不時就嚷嚷著「冰箱又壞了！」、「怎麼又不冷了」，鄭小姐回去一看只能搖頭嘆，「阿嬤的冰箱就像食物黑洞，食物壓縮再壓縮完全沒空隙。」錯誤的使用習慣會讓冰箱的保鮮能力大打折，而且還會超耗電。她也忍不住說到家裡兒子，「冰箱不知道有哪裡好玩，看他們沒事就開開關關。尤其到了夏天，頻率更常！」再加上原本家裡裝的是老舊的定頻窗型冷氣，夏天開整天吹不涼，整天還發出轟隆隆的噪音，越吹越焦慮，等收到電費帳單更是讓她一肚子火。
關於冰箱該如何節能省電減少地球能耗？台電曾經公開提醒，當冰箱門開太久時，會讓冰箱內的溫度升高，壓縮機為了降溫而運轉耗電，建議冰箱應該要定期清理，好找好拿，想好再開，拿好就關，且電量耗費除了傷荷包，也會縮短家電的使用壽命。對此LG直擊消費者痛點，教你運用「3個Action」就能將永續內化到日常。
Action 1：檢視生活習慣
如果持續浪費資源，我們的下一代可能要為此承擔大地反撲的後果，藉由一年一度的地球日，提醒我們再次檢視生活習慣，發掘可優化的小細節，不僅能友善地球，更能節能省錢。
Action 2：選擇永續產品
家電建構了我們美好便利的生活，但每一個開關產生的耗能就讓地球再多傷一分。我們不可能走回頭路，而最無痛的改變就是將家中的家電換成永續產品，透過產品設計、環保包材、回收循環、能源使用為永續家電選擇，不需要變動既有的生活方式，就能達到節能省電，成為地球守護隊的一份子。
Action 3：融入生活模式
改變習慣相當困難，要能時時落實環保，必須在設計居家環境時就考量使用習慣，降低響應環保的門檻，例如選購有物聯網的家電，能夠時刻監控家電使用狀況，極大化能源運用效率。
LG全系列家電撐起地球保護傘
為了解決家中「吃電獸」帶來的地球危機，鄭小姐索性全面更換LG永續家電，將空調改成LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調，使用R32 環保冷媒，搭載雙迴轉變頻壓縮機快速達到空間冷卻，她表示夏天的時候電費真的差很多，節能省電很有感；冰箱也改成InstaView™敲敲看門中門冰箱，透明窗門設計只要輕敲兩下，不需打開冰箱門也可查看冰箱內的食品，因為這樣也能輕鬆教導小孩看好再開門拿，有效達到節能省電，而且擁有超大的冷凍空間和分層抽屜，收納起來更方便；家裡的吸塵器也升級為LG CordZero ™A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，利用高溫蒸氣濕拖去除頑垢，用清水就可以清得很乾淨，避免使用化學清潔劑為地球帶來負擔。除此之外，因為家裡大多是LG的智慧家電，透過LG ThinQ™ App就能遠端操控，鄭小姐說有時候小孩在家會亂開冷氣，但有ThinQ™ APP就能遠端操控關閉，不會擔心浪費電，甚至還能進行能源監控，對於家電的耗電量更加清楚。當然也要同時對家裡老小進行教育，建立起環保意識並改變生活習慣，一起體驗永續家電，讓生活變得更美好。
LG大步朝向永續品牌邁進
想要守護環境，別以為只是隨手關燈、減少使用一次性餐具就足夠，懂生活的你更可以選對家中的必備電器，除了能夠節能，透過更有效率、耐用的智慧家電加持，就能將愛地球內化成生活習慣。LG大步朝向永續品牌邁進，希望讓消費者不僅感受產品的優異性能，更能兼顧環保效益。不只是世界地球日，從選擇家電開始，讓我們天天無痛愛地球！