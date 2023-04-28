竹北天坑吞掉特斯拉！專家批致命缺失：在台北會變大災難
新竹縣竹北市勝利一路昨（27）日路面突然塌陷出「天坑」，導致在路邊停車格，新車價212萬元起跳的特斯拉Model Y整台墜落在黑洞中。對此土木建築學會理事長余烈指出，這起事件最大的重點就是建商「施工方式錯誤」，以及工程案確定後對周邊防災的維安沒有進行「委外審查」，直言「若是在台北、新北這種土壤地質較鬆軟的地方，這種事肯定變成一場大災難」，呼籲政府和建商應正視建築防災結構的議題。
記者張志浩/綜合報導
余烈表示，本次事件中，竹北的建案地下室規劃樓層較深，目前甚至已經開挖到地下6樓，在如此大量的開挖情況下，建築物周遭無論是地質、土壤等都應進行審慎的評估，再用適合該地段的施工方式進行建造，不過這次竹北出現天坑，很明顯是缺乏委外審查的規劃，否則不可能會出現如此誇張的事件。
余烈解釋，竹北道路崩塌出現大洞，推測原因可能有2種，第一是地質土壤隨著地下的公共管道慢慢流失，導致支撐力缺乏，第二是土壤在建案開挖後，不斷向建案地底下滑到地下6樓，不過上述原因只要事前有做過地質調查、風險評估，就應該能設計符合地質狀況的「擋土」去支撐，避免災害出現。
余烈強調，建案除了看重其未來具備的商業價值、經濟效應，對防災的提前準備更是重要，尤其新竹地層大多是「現代沖積層」和「更新世紅土堆積層」，在質地較硬的情況下都發生這樣的事件，視角如果轉往台北、新北，這些大多是沙、黏土構成的地質，一出現疏忽，隨之而來的就是大災難的到來。
據了解，新竹縣政府已經在第一時間勒令施工單位停工，並表示會全面徹底調查竹北地質，了解淘空的原因。