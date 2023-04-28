公視法修法難過？學者：政黨會輪替、勿以政治算計看待制度問題

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而董監事時常難產主要與選任機制有關，行政院提名的董、監事候選人需經審查委員會以3/4以上的多數同意；審查委員會本身則由立法院「依政黨席次比例」推舉11名至15名「社會公正人士」組成。
民眾黨立委張其祿說，3/4的高門檻造成董監事難產、公視發展停滯；國民黨立委萬美玲、鄭正鈐認為，董監事難產應該回到人選的問題，若人選能獲社會廣泛認同，3/4門檻並不是問題。
羅世宏表示，當時會設計如此高門檻法令，是因為政治結構一黨獨大的時空背景，社會希望公共電視能超越黨派、不被執政黨操控，盼藉由「社會公正人士」的審查，選任出具公民社會代表性的董事，前面幾屆都很順利，但第4屆起開始延宕，延宕最久都是執政黨與最大反對黨的對峙，在野黨用少數1/4委員，就能否決、杯葛，導致難產，第7屆甚至曾發生國民黨私下要幾個董監事名額，民進黨也讓步，但最終沒談攏，這些都是破壞體制的行為。
他說，這些依政黨席次比例推舉的「社會公正人士」，原本應該依自己專業判斷去審查董監事，但有些卻成為執行黨意的「橡皮圖章」，才讓看似公正的選任制度，成為政治惡鬥的戰場；公視董監事通常是社會賢達、專業人士，但屬義務無給職、也沒有很大的權力，卻用如此高門檻、牽扯政治勢力的制度去選任，造成許多優秀人選被政治「犧牲打」，長期以來會讓行政部門很難找人，大家都怕沾染政治色彩、黑函滿天飛、遭公審、否決的羞辱，而不願被提名。
羅世宏說，其實各國行政部門對公共電視董監事的選任，有很大的決定權，因為這是行政責任的一環；他提醒，現行體制，不管哪一黨執政，最大的在野黨仍能利用1/4否決權去惡意杯葛，讓董事會陷入僵局停擺，影響公共電視運作，即使台灣欲修法降為2/3同意，仍是全世界最高門檻，但至少要杯葛，得聯合其他政黨，發動否決權，會比現況好一些。另外，此次院版修法也闡明「經全體委員」2/3同意，過去曾發生過委員惡意缺席，導致流會，如此規定會比較周延、嚴謹。
他說，可以理解在野黨想利用高門檻，增加與執政黨的談判空間，但他也提醒各黨，要深思若政黨輪替後，是否也會面臨一樣的狀況，切勿以一時的政治算計來看待制度問題，對於制度的考量應該是「任何黨來執政、在野時，公視董事會都不會因為惡意杯葛，而有不必要的延宕」。
國立台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚說，高門檻本來是希望董監事能超越黨派，但審議委員的人選也是關鍵之一，若審議委員政治立場太強，像先前這樣否決，藍綠投票行為還是像先前幾屆，為反對而反對，那不管提名什麼人選都會被「卡」。他認為，還得關注下修門檻，會不會讓以後的董監事政黨色彩變濃，這是最大的風險。
另外，《公視法》草案鬆綁政府捐贈公視經費上限，明訂「每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算」，國民黨立委質疑鬆綁補助預算、加上董監事門檻下修，公共電視的獨立性與公共化難以維持，擔憂公共電視成為政府大內宣、大外宣、為特定政治團體發言的工具，修法有瑕疵。
賴祥蔚說，公共電視跟民間募款不易，距離法律規定募款上限還有一段，現在放寬政府捐助上限，有其苦衷，但是跟原本的精神已有不符。他進一步說明，公共電視原本希望由公民來支持，所以最早規定由政府捐助，且逐年降低捐助比例，希望降低政府及政治的影響，現在卻仰賴政府捐助，不符原本精神。
羅世宏指出，一開始規定政府捐助12億，每年要減10%，但政府捐助與民間募款不足以支撐公視營運，因此到第3年減為9億時，就獲各黨同意，不再遞減，才讓9億元成為捐贈經費的天花板、公視23年來固定經費的緊箍咒。
羅世宏表示，公視近來被賦予更多任務，每年約需30億經費才夠，除了這9億，還得靠各種專案、計畫性補助、或標案來補足，這些經費來源不但不穩定、還會受標規限制、招標單位影響等，更難維持獨立性，也不夠透明、難以監督，若建立制度性的經費來源、讓經費常規化，立委也能審查、監督，調整編列預算。Taiwan Plus也是同樣道理，目前用標案補助去做，或由民間承擔國際傳播任務，反而不易維持獨立性、透明度也不若公共電視高、更可能有大外宣之虞，賦予國際影音平台Taiwan Plus法源，可以在法條強化獨立性、接受外界的監督。