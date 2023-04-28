中市兒少保護案增加　議員：來自脆弱家庭

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張芬郁指出，衛福部執行強化社安網第二期5年總經費達407億1858萬，台中投入的經費也從110年度2.4億、111年度4.6億、到今年度的6.1億，社會局第一線的社工人力也增加了289人。
她指出，投注這麼多的經費、人力就是「要把過去安全網沒接住的人找出來」她質詢社會局「你們找出來了嗎？」她指出，今年二月民眾向她陳情，在台中火車站一樓公車a區和b區的走道間，出現二名大約3-4歲的小朋友和母親躺在那裡，希望可以協助安置小孩。
她半信半疑前往，果真看見2個小孩和大人有時坐著有時躺著，在那裡四處跑來跑去。一名街友說，因為小朋友的親人在這裡，所以帶他們來這裡玩，等一下就會回去了，當天晚上小朋友沒在那裡睡覺，之後再去了幾個晚上，沒有再遇見小朋友。
張芬郁質詢，這是社會安全網的一環，小孩不應該出現在「不該出現的地方」，社安網必須接住他們，她指出，台中近年通報的兒少保案件，110年有5138件、111年有6368件，今年到3月已有1675件，如果是黑數被發掘是好事，但什麼時候會出現往下降的黃金交叉？她要求社會局必須掌握。
另外，兒少保案件有半數以上來自脆弱家庭，台中市目前列管的脆弱家庭戶數3499戶、人數13457人，其中霧峰區有89戶、大里區223戶，對於這些脆弱家庭社工及早介入提供資源，接住了他們，但沒被接住的呢？她提到今年3月，大里發生一件母親殺死智能不足兒子、再自殺的人倫悲劇，她要求社安網必須更縝密。
社會局表示，社會局外展人員每週至台中火車站查訪3-4次，1、2月查訪時，曾在火車站CD月台處遇到該名婦人，小孩當時在旁邊玩。外展人員上前關心，婦人表示在附近租屋，到火車站與朋友聊天，沒有露宿，不解為何被關切。
另對於近年通報的兒少保護案件增加，社會局說，自社安網計畫實施後，大眾對兒少照顧議題有更高的敏感度，六都和全國通報數均持續增加。市府也整合社福團體、區公所、緊急救援守護連線、居家服務中心等，建構全面性社區關懷網絡，並結合長照系統資源，強化照顧者能量。