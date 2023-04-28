饗饗、旭集「訂位要先付錢了」！每人收500元 眾挺：建議實名制
饗賓集團旗下，超人氣的兩家Buffet「饗饗」、「旭集」，今日於官方臉書公告新制，為維護消費者訂位權益，6/1起顧客在訂完位後要立刻預付訂金。每人先預收500元，並須線上預付訂金成功才表示完成訂位。通常是高檔餐廳才需預付訂金制，像是fine dining餐廳或知名的人氣鐵板燒「初魚」等，如今Buffet也紛紛開始要執行此新制。
記者葉盛耀/綜合報導
此舉立刻引起網友們於文章下方留言嘲諷：「又訂不到。每次進去都在轉圈圈，等轉完都訂滿。」、「如果臨時有事必須取消，請問是退款？還是保留下次抵扣？」、「猖狂! 刁難客人訂位為樂!」不過也有不少網友正面看待，大讚「收訂金很棒，總算走出第一步！」、「水啦，就是要這樣。」、「應該比較容易讓真正想吃餐的客人訂到位吧。」，甚至提議「希望可以實名制」。
針對饗饗、旭集率先拋出訂金新制，另一家人氣Buffet「漢來海港」向《NOWnews今日新聞》表示，通常是大宗團體客才會預收訂金，短時間內尚不會跟進這個政策。
粉專原文：
臉書為維護各位貴賓訂位權益，用餐日自2023/6/1起，訂位採預付定金制，每人用餐(含0-12歲兒童)預收定金NT$500，敬請留意定金預付資訊及簡訊，謝謝！
【網路訂位】透過饗賓餐旅「訂位系統」，限信用卡線上刷卡預付定金成功，即完成訂位。
【現場/電話訂位】透過分店現場或電話預約後，系統將自動發送定金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款，請於時限內預付定金，即完成訂位。