特企／「針灸」醫美與「針織女王」潘怡良相遇！勾勒美的多層想像

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針灸醫美創辦人、專業DJ楊立達Feo表示，「其實這個緣分，是潘老師以針織為主軸的創作，和我們Fashion品牌不謀而合。」同樣利用「針」，在高端時尚追求極致美感，雙方的堅持與共通性。楊立達解釋，「我們的用針非常細，比一般針灸用的還要細三倍。」對於能在醫美上處理非常細微的復健及創傷復原的專利針具，化為完美時裝配件，這份骨子裡的細膩和巧思是品牌和針織女王GIOIA PAN合作始料未及的創意驚喜。
提及品牌所使用，有專利技術的針具，化為潘怡良作品設計，也揭秘了台灣獨創的中醫醫美技術，是如何成為醫美產業的先行者，打造獨步亞太的嶄新醫美的契機及體驗。
最貼心的針灸醫美
楊立達團隊以長期鑽研自日、韓「漢醫」系統的中醫療法，將原先作為治療顏面經失調的微整醫理，重新開發，融合國內原有的頂尖針灸療法，能準確放鬆肌理、調節筋脈，達到臉部拉提及緊實的效果，但在痛感上，楊立達Feo進一步分享，「痛感，往往是醫美影響消費者意願的第一關，尤其是在顏面上扎針。」多數對中醫針灸體驗會卻步。
以水球作為人臉比喻，如果水變少，皮膚就會皺、鬆動；針灸的作法，是以細緻的針放鬆肌肉，使其張力恢復，更加緊緻。但因為針灸醫美手法和獨家針具，幾乎不痛，是很大優勢。當然，美感是無所不在的。體驗的環境很重要，擁有專業DJ背景的楊立達Feo進一步指出，圍繞著時尚、藝術和音樂，從感官、心理到最後的療程，都同時兼顧環境氛圍是品牌的核心。品牌形象的建立一切跟時尚美學有關，適切的電子音樂，和優遊的場地氛圍，諸多細節的講究，完全顛覆傳統中醫療程。
為婦女發聲 打造國際級醫美品牌
此外，品牌更與婦女救援協會合作，捐贈專屬療程與義診，陪伴女性尋回美好的自己。至於這次和潘怡良老師，以及婦女救援基金會的合作，是因為意識到女性角色的獨特及重要性。「女性是相當偉大的，她們多數時間都貢獻在家跟週遭人，透過這次機會，我們能給她們一些美的體驗。」Feo非常熱心，這次捐贈的療程及義診，將全面性的為來訪的女性，做一次臉部上的健檢，並做最好的醫美規劃，讓她們放下繁忙的身心狀態，真正找回美好的自己。
「我決心要發揚中醫在國際醫美舞台的能見度。」作為創辦人，Feo深諳日、韓醫美市場，深感台灣絕對有讓中醫醫美成為第一品牌的實力。「台灣有很多優質中醫師，我們從培育角度，也更精進技術，讓國際慢慢看見中醫。」Feo說得真切，乘著2023北海岸藝術祭的海風，期待和潘怡良設計師一起創造，續編織著，讓國際驚嘆於台灣時尚「針」正的美學實力。