7-11神級隱藏優惠！限量2萬組「7倍券」2分鐘掃光 手速慢者哭了
7-ELEVEN的OPEN POINT生態圈竟藏有神級隱藏優惠！一名網友昨（27）預告，OPEN POINT今（28）將推出11點換康是美、高雄夢時代及統一時代百貨台北店3通路77元現金抵用券，各限量6711組，合計有2萬133組，未料11時開搶，網友回報2分鐘已通通被搶光，沒搶到的網友大嘆「第一時間就按了，結果轉完圈圈說沒了」，上傳QQ符號洩心情。
記者徐銘穗/綜合報導
超商龍頭7-ELEVEN第6711間、位在桃園觀音草漯重劃區的「千塘門市」將在明天（29）開幕。近期7-ELEVEN推出不少慶祝活動，讓網友們搶歪了的OPEN POINT「7倍券」正是系列活動優惠之一。
原PO在PTT省錢版分享OPEN POINT「7倍券」引發討論，紛紛留言「低調」、「使用期限只到5/3有點短」、「7倍！搶歪了！」、「限制不多，所以11op划算，隔壁版也會人買賣」、「上周75換150」、「去年7月這3款售價都約在50元」、「這次，沒辦法app轉贈了」。
根據OPEN POINT App資訊顯示，以11點兌換的「77元購物抵用券」每人各可兌換1組，康是美抵用券使用期限至5月3日，高雄夢時代及統一時代百貨台北店抵用券使用期限則是到5月19日。
據統一超昨（27）發布訊息，指旗下7-ELEVEN壯大OPEN POINT生態圈，首創「點數如貨幣」打進多通路，累計去年總發行點數價值達16億元，再創歷史新高，2023年第一季總發行點數價值更成長5成。