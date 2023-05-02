宵夜萬歲 能量加倍！連鎖雞排店推PB夜貓宵夜餐「開啟新分夜」
熬夜是許多人不可避免的日常，可能是讀書、加班，或者好不容易熬到下班，當然要好好把握剩下的美好時光，既然身為一個專業夜貓族，就要懂得規劃在越夜越美麗的夜晚，如何為自己放鬆充電，讓自己怎麼PLAY都不累！
生活中心/綜合報導
精彩的夜晚可以和朋友聚會，或在家打遊戲、追劇，因此夜貓族要的不只是提神，更是要讓夜生活熱鬧得像不夜城！知名能量飲料品牌PowerBOMB一直以來都是熬夜人的最強夥伴，這次不僅要給夜貓們補給超狂能量，更要與兩間知名連鎖雞排店聯名推出「PB夜貓宵夜套餐」。消費者只要購買限定套餐就送PowerBOMB爆能能量飲料一罐，有順口清爽的原味，以及香甜多層次的荔枝海鹽啤酒花風味兩種選擇，一次用多重享受把你狂歡的油箱加滿！
大台北的夜貓們看過來！「PB夜貓宵夜套餐」分別在「原火乍初」林森店及忠孝店，還有「艋舺雞排」寧夏店、通化店及饒河店都買得到！而總是在球場旁充滿活力應援的畇二，這次特別到「艋舺雞排」開箱兩款「PB夜貓宵夜套餐」，分別是「舞池炸彈 鮮嫩雞套餐」，包含爆汁嫩雞、甜不辣，以及「爆能歌王 咕菇雞套餐」，有天王雞排與酥炸杏鮑菇，再加上附贈的PowerBOMB，絕對是找三五好友一起嗨翻夜晚的最強搭配！
而另一間由藝人洪詩所開的原火乍初林森店則推出「林森燒貨 百夜細薯嗨咖到套餐」，聽這有趣的餐點名稱就知道夜晚點這款準包你嗨翻整夜，除了有陪你「炸百夜」的炸百頁豆腐，還有招牌洪燒雞翅、台南大扁、蘿蔔糕、細薯、杏鮑菇以及四季豆；原火乍初忠孝店則推出「辣翻今夜 舞池椒點 酥麻套餐」，除了有讓你火辣整晚的椒麻雞排，還有超人氣必點的的花生粉湯圓、台南大扁、百頁豆腐、無骨鹹酥雞以及黃金地瓜，當然也別忘了兩種套餐都有搭贈PowerBOMB，雙倍補給夜晚能量，絕對讓你嗨翻百夜！
即日起至6/30，快到原火乍初與艋舺雞排指定店家，來套「PB夜貓宵夜套餐」，無論是熬夜工作、讀書或者徹夜狂歡，都能讓你的爆發力Power UP！