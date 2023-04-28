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NBA季後賽／不滿足於打季後賽　Young：盼老鷹作為爭冠球隊受關注

▲老鷹主控Trae Young希望未來球隊能成為一支真正有爭奪冠軍實力的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲老鷹主控Trae Young希望未來球隊能成為一支真正有爭奪冠軍實力的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

亞特蘭大老鷹在2022-23賽季首輪季後賽，被波士頓塞爾提克以4-2淘汰出局，賽後球隊主控Trae Young分享了自己對於今(28)日比賽的看法，以及對球隊未來的期許。

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Young今天上半場狀態出色，個人命中4顆三分球，砍下了25分，也幫助球隊緊咬比分。下半場塞爾提克對他做出更加針對的防守，他也因此受到影響，13投僅1中，末節更是7投0中，遭到限制。

賽後Young透露，今天在下半場塞爾提克後衛Marcus Smart更加具有侵略性，而且一直貼上來，讓自己沒有空間去進攻，「在今天上半場他在防守端打得更團隊一些，當他去幫忙時，我能通過大量的運球去進攻，並利用這種方式創造空間；但在下半場，他更專注在我身上，我沒球時，他也會緊跟著。」

他還表示，塞爾提克在後兩節更多用身體素質去向自己的球隊施壓，在這方面他們更有優勢和天賦，確實對比賽造成了一些影響。Young稱讚對方是一支有能力爭奪冠軍的球隊，特別是Jayson Tatum和Jaylen Brown的一些進球，讓人只能對他們脫帽致敬。

Quin Snyder在今年開始接手老鷹總教練，Young給予新教練的執教不少肯定，也對於未來在他底下打球感到興奮，稱對方很鼓勵自己去做擅長的事，「他很聰明，我也很聰明，他會讓我和我的隊友處在適當的位置，所以我期待和他的合作。」

對於外界一直有所所詬病的防守，Young表示自己在今年賽季尾聲在這方面有更多的投入，一些成效也展現在場上，「我就是必須在賽季中付出更多努力，嘗試去做到要求。」

最後，Young也說了自己的雄心壯志：「我希望我們能作為一支有能力爭奪冠軍的球隊被關注，不只是滿足於打季後賽，而是人們會說：『他們能行，他們有機會』，這就是我對於球隊未來計畫的期許。」

▲2023/04/28 NBA季後賽即時對戰表。（圖／NOWnews製表）
▲2023/04/28 NBA季後賽即時對戰表。（圖／NOWnews製表）

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