NBA季後賽／不滿足於打季後賽　Young：盼老鷹作為爭冠球隊受關注

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賽後Young透露，今天在下半場塞爾提克後衛Marcus Smart更加具有侵略性，而且一直貼上來，讓自己沒有空間去進攻，「在今天上半場他在防守端打得更團隊一些，當他去幫忙時，我能通過大量的運球去進攻，並利用這種方式創造空間；但在下半場，他更專注在我身上，我沒球時，他也會緊跟著。」
他還表示，塞爾提克在後兩節更多用身體素質去向自己的球隊施壓，在這方面他們更有優勢和天賦，確實對比賽造成了一些影響。Young稱讚對方是一支有能力爭奪冠軍的球隊，特別是Jayson Tatum和Jaylen Brown的一些進球，讓人只能對他們脫帽致敬。
Quin Snyder在今年開始接手老鷹總教練，Young給予新教練的執教不少肯定，也對於未來在他底下打球感到興奮，稱對方很鼓勵自己去做擅長的事，「他很聰明，我也很聰明，他會讓我和我的隊友處在適當的位置，所以我期待和他的合作。」
對於外界一直有所所詬病的防守，Young表示自己在今年賽季尾聲在這方面有更多的投入，一些成效也展現在場上，「我就是必須在賽季中付出更多努力，嘗試去做到要求。」
最後，Young也說了自己的雄心壯志：「我希望我們能作為一支有能力爭奪冠軍的球隊被關注，不只是滿足於打季後賽，而是人們會說：『他們能行，他們有機會』，這就是我對於球隊未來計畫的期許。」
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