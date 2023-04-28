我國人均GDP等成績超越南韓！王美花：持續技術突破及全球佈局
2022年台灣人均GDP再度超越南韓，而在製造業的附加價值率方面，我國自2015年起就已勝過南韓，2020年更是達到32.5％，為歷年來新高點。經濟部長王美花今（28）日表示，雙方之間一直存在著競爭關係，對台灣來說，需不斷進行技術方面的突破，以及全球佈局，提升技術與經濟的加值。
記者鄭妤安／台北報導
根據經濟部今日公布最新當前經濟情勢概況顯示，台灣近10年平均每年經濟成長率達3.2％，優於南韓的2.6％。我國GDP擴增速度大於南韓，加上韓元貶值幅度較大，使得2022年台灣人均GDP來到3萬2811美元，再度超越南韓的3萬2237美元。此外，在製造業的附加價值率方面，台灣自2015年起就已超越南韓，2020年更是達到32.5％，為歷年來新高點。
王美花今日出席「經濟部產業及中小企業升級轉型措施聯合說明會」，會前受訪對此回應，台灣與南韓之間一直都存在著競爭關係，對台灣來說，需不斷進行技術方面的突破，以及全球佈局，台灣成績優於南韓的其中一個原因在於匯率，台灣仍需持續努力提升技術與經濟加值。
另外，3月景氣燈號亮出第五顆代表景氣低迷的「藍燈」，王美花表示，目前全球國際景氣尚未看到很明顯的復甦，原因在於高通膨、升息等因素持續，國內部分廠商仍面臨高庫存，大家都希望國內景氣下半年可以慢慢回升，不過還是要考量到全球經濟復甦情形。