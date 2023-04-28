率團會見蔡英文　法國副議長李察致敬台灣民主、允諾關注台海安全

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蔡英文表示，這幾年來台灣和法國的交流越來越密切。這次是李察第四次率團來訪，也是法國參議院繼2021年以後，第二次籌組正式代表團來訪；這兩週內，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，創下了台法交流的新紀錄。
蔡英文說，她要謝謝大家以行動彰顯臺法的友好情誼，也展現對台灣的大力支持。在李察的推動之下，台法國會交流已經建制化。去年7月和這個月，我國立法院也分別由院長游錫堃和副院長蔡其昌率團訪問法國，都受到李察及議員們的熱情款待，她要特別感謝李察主席，對於深化台法關係的貢獻。
蔡英文指出，台灣和法國共享民主自由的價值，也是彼此重要的經貿夥伴。這個月，世界台灣商會聯合總會在巴黎舉行疫情後首次實體會議，展現台法經貿領域的緊密合作；同月包括法國在內的G7外長會議發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，並且支持台灣的國際參與，對此她要表示感謝。
蔡英文強調，在全球民主和經濟發展的道路上，台灣會持續扮演關鍵的力量，也期盼台灣和法國不斷提升雙邊關係，在各個領域都能開創更豐碩的成果。
李察致詞時首先感謝抵台後所受到的熱情接待，是彰顯台法友誼最佳的證明。他並表示，此行是為了要傳達一項訊息，就是對台灣的友誼，及對台灣政府致敬，也要對台灣社會在各項領域的發展，尤其是自由民主的表現表達敬意。
李察指出，民主國家之間彼此休戚與共，台法多年來各項合作進展非常緊密，法國人民對於台灣的關注也越來越高；法國國會的工作之一是支持與各國關係的進展，包括強調與台灣的合作關係。
李察提到，在目前緊繃的國際局勢下，他們相當關注加強互信及安全領域的合作，此行他要傳達法國國會及國會議員皆高度關注台海的安全，以國會角度支持法國政府增加在印太地區的行動，不久前一艘法國軍艦通過台灣海峽即是最佳證明。
李察表示，希望雙方能持續深化彼此的互信及友好關係，不久前他們才與外交部及立法院交流，這都是彼此為加強雙邊關係所做的努力，也希望與蔡英文交換意見，見證法國人民對台灣的關注。
2021年法國參議院通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，創下法國參議院友我決議案首例，李察此行亦代表訪團致贈總統友台小組親簽之決議文，表達對台灣參與國際社會的支持。
訪賓一行尚包括法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）等，由外交部長吳釗燮陪同，一同赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。