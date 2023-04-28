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星宇航張國煒評航廈建設落後星國　侯友宜：台灣觀光要急起直追

▲對於張國煒批評航廈建設落後星國，侯友宜到議會備詢時直言台灣觀光要急起直追。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.28）
▲對於張國煒批評航廈建設落後星國，侯友宜到議會備詢時直言台灣觀光要急起直追。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.28）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（28）日到市議會出席市政總質詢，國民黨新北市議員陳偉杰在質詢時以星宇航空董事長張國煒批評政府不重視觀光、比不上新加坡，提問剛結束星國出訪的侯友宜看法，侯友宜直言新加坡樟宜機場已做到國際一流水準，「比我們強很多」，直言台灣真的要急起直追。

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侯友宜表示，台灣面對國際競爭的腳步，絕對要更快，而且要跟國際接軌，尤其機場是國家門面，改造與改建速度要更快，才能夠符合觀光人士進來對國家的概念，就像整頓塭仔圳，它是新北市的國際之門，如果五十年不變永遠放在那裡，人家進來新北市會怎樣看待？

陳偉杰提到，對於張國煒說新加坡樟宜機場已蓋到第5航廈，台灣卻還在蓋第3航廈，政府效能還有提升必要性嗎？對此侯友宜回應說「當然」，強調不是要長他人之氣、滅自己威風，最重要是台灣有很多工程，在缺工缺料困境情形下應思考如何讓行政效率更高、趕快建好第3航廈，讓更多人能滿足；台灣真的要急起直追，尤其是在觀光產業部分，畢竟服務業佔台灣百分之六十。

陳偉杰也再以張國煒提到「除了台積電還有什麼」認為台灣或新北市還有哪些產業可以加強？還有哪些觀光資源跟發展？

侯友宜說到，台灣最美的風景是人，因此發展觀光休閒產業把人與台灣傳統文化連結很重要，應讓國際人士多了解傳統文化；台灣觀光產業絕對不會輸日本跟韓國，台灣有山海與漂亮環境，應落實優勢能力，強化應變能力，就像國際在做生態旅遊、一日遊與兩日遊，都會透過完善規劃，透過行銷來告訴民眾。

侯友宜最後說到，台灣不是只有大企業，還有很多傳統中小企業，政府有責任讓中小企業加值跟改變，提升附屬功能，被國際看到，讓大家知道台灣是韌性國家，它是根基要擺在重點，除了鼓勵台積電永續往前走，更要輔導讓中小企業被看見，且在一般服務業要跟國際作接軌，讓大家知道台灣之美。

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