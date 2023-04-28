星宇航張國煒評航廈建設落後星國　侯友宜：台灣觀光要急起直追

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陳偉杰提到，對於張國煒說新加坡樟宜機場已蓋到第5航廈，台灣卻還在蓋第3航廈，政府效能還有提升必要性嗎？對此侯友宜回應說「當然」，強調不是要長他人之氣、滅自己威風，最重要是台灣有很多工程，在缺工缺料困境情形下應思考如何讓行政效率更高、趕快建好第3航廈，讓更多人能滿足；台灣真的要急起直追，尤其是在觀光產業部分，畢竟服務業佔台灣百分之六十。
陳偉杰也再以張國煒提到「除了台積電還有什麼」認為台灣或新北市還有哪些產業可以加強？還有哪些觀光資源跟發展？
侯友宜說到，台灣最美的風景是人，因此發展觀光休閒產業把人與台灣傳統文化連結很重要，應讓國際人士多了解傳統文化；台灣觀光產業絕對不會輸日本跟韓國，台灣有山海與漂亮環境，應落實優勢能力，強化應變能力，就像國際在做生態旅遊、一日遊與兩日遊，都會透過完善規劃，透過行銷來告訴民眾。
侯友宜最後說到，台灣不是只有大企業，還有很多傳統中小企業，政府有責任讓中小企業加值跟改變，提升附屬功能，被國際看到，讓大家知道台灣是韌性國家，它是根基要擺在重點，除了鼓勵台積電永續往前走，更要輔導讓中小企業被看見，且在一般服務業要跟國際作接軌，讓大家知道台灣之美。