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戀愛中女人好美！IU曬香肩登百想紅毯　《黑暗榮耀》林智妍險摔倒

▲IU（左）跟《黑暗榮耀》林智妍登上第59屆《百想藝術大賞》星光大道。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲IU（左）跟《黑暗榮耀》林智妍登上第59屆《百想藝術大賞》星光大道。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，星光大道於下午3點開始，拿下今年女人氣王的IU，跟《黑暗榮耀》最美反派林智妍先後踏上紅毯，2位恰巧今年「都脫單」，臉上滿滿微笑，驗證「戀愛中的女人最美」形容，幸福溢於言表。

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▲IU拿下今年人氣王。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲IU拿下今年人氣王。（圖／baeksang.official Tik Tok）
IU去年12月31日認愛男星李鍾碩；今是認愛後久違露面，她身穿白色禮服登場，露肩的性感設計，完美襯托出IU雪白的肌膚。

林智妍因為拍攝《黑暗榮耀》結識劇中飾演宋慧喬男友的李到晛，2人都大方坦承交往中，她今天也是認愛後久違在公開場合露面，不過林智妍走上紅毯時險些摔倒，好在最後化險危機，優雅登台任由攝影記者捕捉美照。

▲林智妍以《黑暗榮耀》入圍最佳女配強，將跟同劇的廉惠蘭爭奪獎杯。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲林智妍以《黑暗榮耀》入圍最佳女配角，將跟同劇的廉惠蘭爭奪獎杯。（圖／baeksang.official Tik Tok）
第59屆《百想藝術大賞》重要入圍名單：

最佳電視劇
《我的出走日記》
《黑暗榮耀》
《我們的藍調時光》
《非常律師禹英禑》
《小女子》

最佳劇本
《黑暗榮耀》金銀淑
《非常律師禹英禑》文智媛
《我的出走日記》朴海英
《小女子》鄭瑞景
《還魂》洪貞恩、洪美蘭

最佳男主角
孫錫久／《我的出走日記》
李炳憲／《我們的藍調時光》
李星民／《財閥家的小兒子》
鄭敬淏／《浪漫速成班》
崔岷植／《地下菁英》

最佳女主角
金智媛／《我的出走日記》
金憓秀／《王后傘下》
朴恩斌／《非常律師禹英禑》
宋慧喬／《黑暗榮耀》
裴秀智／《安娜》

最佳男配角
姜其永／《非常律師禹英禑》
金度賢／《財閥家的小兒子》
金准韓／《安娜》
朴成勳／《黑暗榮耀》
趙祐鎮／《毒梟聖徒》

最佳女配角
金信祿／《財閥家的小兒子》
廉惠蘭／《黑暗榮耀》
李伊／《我的出走日記》
林智妍／《黑暗榮耀》
鄭恩彩／《安娜》

最佳男新人
金建宇／《黑暗榮耀》
金民浩／《新兵》
文相敏／《王后傘下》
朱鐘赫／《非常律師禹英禑》
洪慶／《弱美男英雄》

最佳女新人
金赫拉／《黑暗榮耀》
盧允瑞／《浪漫速成班》
李慶成／《我的出走日記》
朱玄英／《非常律師禹英禑》
河允景／《非常律師禹英禑》

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