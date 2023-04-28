薛紀綱被爆偷吃才認錯！五官俊帥拍過莫文蔚MV 正妹妻同事變老婆
拿過5座金鐘兒少節目主持人獎、知名公視節目《下課花路米》主持人薛紀綱，被資深狗仔葛斯齊爆料婚內偷吃，深思一夜，薛紀綱今（28日）一早9點多發聲明，坦承對老婆不忠，公開向妻女道歉，「我深感痛苦」，跨出道德線的結果，不僅自毀經營多年的優良形象，還傷害是結髮妻也是工作夥伴的王湘涵。
記者楊穎軒／綜合報導
薛紀綱畢業於文化大學生活應用科學系，很早就接觸主持領域，資歷長達20年，他曾在技術學院兼任老師，教授學生主持技巧，皮膚黝黑、外型帥氣的他，拍過50支以上的廣告、10多支歌手MV，莫文蔚、周華健、齊秦都曾是合作對象。
「下課花路米！Follow me, Go!」薛紀綱以綽號「小兵」主持《下課花路米》超過10年，和同為該節目主持人的老婆湘涵（王湘涵）勇奪多座金鐘獎，兩人原本是工作搭檔，由於個性相投，興趣都是旅行，日久生情，進而交往、成為夫妻和父母，婚後小倆口繼續在公視耕耘，成為《下課花路米》的靈魂人物。
薛紀綱過去受訪曾表示，從以前到現在都是做兒童和青少年節目，衷心期望自己主持的節目能帶給學生正面導向與能量，2022年他和焦凡凡一起主持金鐘獎紅毯，感嘆即便拿過多座金鐘獎，在紅毯被訪問的機會幾乎是零，入圍的獎項又也都在典禮開始沒多久就頒完，希望一直很努力的自己能被看到，而今爆發婚外情醜聞，薛紀綱確實知名度一夕暴漲，卻是帶給莘莘學子負面示範，格外諷刺。
薛紀綱小檔案
暱稱：小兵
生日：1976年4月22日
出道年份：1996年
主持節目：公視《挑戰未來》、《下課花路米》、《流言追追追》／原住民族電視台《LOKAH巴勇》、《Kakudan時光機》／2022年和焦凡凡搭檔主持第57屆電視金鐘獎節目類星光大道
獎項紀錄：入圍15次電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎，並於第47屆、第50屆、第54屆、第56屆、第57屆獲獎