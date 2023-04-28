張國煒評桃機第三航廈分配話題燒！機場公司5點回應

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第二，桃園機場第三航廈為國家斥資近千億之重大公共工程建設，攸關國家整體競爭力，針對第三航廈營運安排，機場公司已針對機場運量、旅客特性、航線航網等因素，公平地與各國籍航空公司代表召會研商，期兼顧旅客權益與便利性，以及國籍航空公司與桃園機場營運效益及未來發展。
此外，機場公司表示，司目前以「國籍航空優先並依航線分配」方案進行第三航廈營運分配規劃，針對有轉機接飛需求之相關航線，集中於同一航廈，力求縮短旅客步行動線，提升航廈運轉效率，同時就第三航廈營運區域與相對應費率研擬定價，後續將再與各國籍航空業者整體溝通。
不過機場公司也強調，航廈營運分配所涉層面多元，須將運量、旅客特性、機場發展目標、國家政策等納入考量，每個機場亦需考慮自己的發展目標及特性，有採以聯盟分配方式，也有以航線分配之方式，國際間如法國戴高樂、馬來西亞吉隆坡等機場即採後者。機場公司綜合考量整體營運效益，與國籍業者共同將國際航空市場做大，達成桃園機場成為東亞樞紐機場目標。
最後，機場公司說，桃園機場第三航廈為近年交通建設上最大的國家重大建設，其規模龐鉅、涉及專業眾多、界面複雜，其建築設計亦藉由國際競圖評選作業形塑國門意象。自機場公司積極執行以來，適逢國內工程推案量持續擴大、營造業市場出現缺工、缺料狀況，經機場公司克服困難，主體航廈工程已於110年動工，並持續積極趕辦中，預計分階段完成北登機廊廳、航廈主體及南登機廊廳，全部於115年完工。