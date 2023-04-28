美國嚴加抵制新疆棉　越南紡織業原料恐斷鏈

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該法案將於今年6月上路，要求業者證明他們並未使用新疆強迫勞動生產的原料或配件。
富裕國家對於成衣的需求下降，早已削弱越南工業產出及出口，美國抵制新疆棉更是雪上加霜。越南是Gap、耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）等知名品牌的主要成衣供貨國。
美國海關資料顯示，截至4月3日，接受「防止維吾爾人強迫勞動法案」檢查的進口成衣及鞋類貨品，總價值高達1500萬美元（約新台幣4.6億元），其中超過80%自越南進口，但只有13%貨品獲准通關。
儘管許多美國進口商仍樂觀以待，但根據越南產業協會，由於越南成衣製造商約有一半原料仰賴中國進口，供應鏈仍有斷鏈可能。
面對路透社提問「防止維吾爾人強迫勞動法案」影響，越南成衣商、貿易協會及越南工商部都沒有回覆。
在美國海關遭拒的越南貨品價值超過200萬美元，是中國貨品的3倍多。在今年剛開始的前幾個月，制裁呈現指數級增長。
越南去年出口價值約270億元的成衣及鞋類到美國，儘管卡關的貨品只占其中一小部分，但若不遵受規定可能面臨的風險，恐使越南必須做出更痛苦的調整。
據美國商務部（Department of Commerce）指出，這將回過頭衝擊美國的消費者，因為越南是美國主要的棉質服飾貨源。
一名產業人士及一名熟悉此事的政府官員證實，部分越南供應商可能會發現新規定窒礙難行，因為他們可能確實自新疆進口棉花，抑或是無法證明他們沒有進口。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120428