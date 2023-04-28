特企／國際哈利波特日　魔法週邊商品全面七折！

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哈利波特劫盜地圖皮革風旅行筆記本特價：559元
而因應近期各國國境開放，大家應該都很想安排旅遊的計劃，這時能帶上一個充滿魔法的旅行專用化妝包，施展魔法把你的隨身用品都放進去就太方便了！ 《Dope私貨》特別推出這款以磁扣作為閉合設計，並具有防水功能的「哈利波特旅行專用化妝包」，讓你隨時準備好就能帶著出發啦。
哈利波特旅行專用化妝包特價：966元。
阿咯哈呣啦（Alohomora）! 只有正確唸出開鎖咒的人才能打開這本「開鎖咒精美密碼鎖日記」，以哈利波特魔法世界中的開鎖咒作為設計靈感，深藍色仿皮革封面與金色紋路，並印上哈利波特的經典台詞「I open at the close」，讓你將心內的感情與回憶鎖在這個日記本裡，再搭配三碼的密碼鎖，讓別人用開鎖咒加破破心也沒法一窺你的秘密。
開鎖咒精美密碼鎖日記 特價：693元。
「霍格華茲學院深紅小提包」則是另一款風靡哈利波特迷的精品商品，這款小提包的外觀採用霍格華茲學生書包的造型做設計，並印有金色校徽，讓人一眼就能認出是來自於魔法世界。它的尺寸可以輕鬆放入文具用品及筆組，方便您在任何地方進行工作和學習。做為化妝包也很合適，因為它的尺寸足夠容納您常用的化妝品，方便您在任何時候進行補妝。
霍格華茲學院深紅小提包 特價：686元。
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