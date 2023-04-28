藍委批董座雷仲達壓下AMC檢舉案還高升 合庫金2點回應
針對國民黨立委王鴻薇指稱合庫AMC事涉放水代墊、任命親信，讓董事長蔡見興在爆料24小時內請辭下台，但合庫金董事長雷仲達卻放任這一切發生，甚至將員工提交的檢舉函都壓下來，結果雷仲達近日還要「高升」出任兆豐金控擔任董事長，要求未完成調查前，不可發布雷仲達人事。對此，合庫金今（28）日提出2點回應，除均依公司「檢舉辦法」，秉持勿枉勿縱原則辦理，也有告誡當事人應嚴守分際避免瓜田李下之嫌，並嚴守誠信，而董事長的派任也均符合財政部所屬公股行庫董總派任相關規定。
記者顏真真／台北報導
對於合庫AMC董事長蔡見興等相關檢舉案件，合庫金指出，均依公司「檢舉辦法」，秉持勿枉勿縱原則辦理，包括108年合庫資產管理子公司蔡前董事長檢舉案均依內部規定辦理，未有立委指稱不處理或壓下檢舉案件情事。
有關檢舉蔡見興與其秘書有不當關係這部分，合庫金說，經檢視匿名檢舉人所提供的照片及錄影檔案，多為在戶外場合如大樓門口、騎樓、街道等的一般社交互動，尚難認定有不當關係，加上涉及個人隱私並與公司業務無關，公司尚難進一步查證。
不過，合庫金強調，在經請蔡見興針對檢舉事項逐項提出說明後，即告誡當事人應嚴守分際避免瓜田李下之嫌，以及嚴守誠信，而截至目前本公司未再接獲類似之檢舉案件。
至於合庫金董事長雷仲達的派任，合庫金強調，依「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」辦理，未有立委所稱不符合規定情事。立委有關就業年齡的陳述，合庫金則實難認同，雷董事長在106年到任合庫金後，以其專業經驗帶領公司獲利持續創新高，銀行獲利於110年為公股銀行第一名、金控111年獲利表現躍進至公股金控第一名，亦持續致力於員工福利的提升。