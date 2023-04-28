名家論壇》陳冲／疑美未必反美　反美也未必反美元

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提到金融危機，1993年世界銀行(World Bank)有鑑於亞洲國家迅速崛起，曾出版一本厚達七百頁的巨著The East Asian Miracle，破天荒點名非會員國的台灣以及其他七國，分析這八個經濟體的經濟成就，當然也順便吹噓世銀的功績。沒想到四年後亞洲金融危機爆發，八國中至少六國受災，貨幣劇貶，資金外流，經濟衰退，形同打臉世界銀行，1997年底世銀只好又出一本迷你書(不到40頁)，自圓其說，將責任歸咎於亞洲金融體系的脆弱，新書在原書名前加了五個字，成為Are financial sector weaknesses undermining the East Asian miracle?，自我解嘲一番，也可看出當年金融亡國的險惡。
台灣過去三十年歷經三次金融危機，即1995本土金融風暴、1997亞洲金融危機、以及2008世界金融海嘯，我適巧均躬逢其盛(分別擔任金融局長、金會主委)，僥倖尚能過關。每次與國內外逆流搏鬥時，看到鄰國倒下，常暗自禱告，為什麼?因為其他國家最終可以尋求IMF奧援，作為最後手段，例如韓國在1997年儘管舉國對IMF苛刻條件感覺屈辱(基於憤慨國民甚至捐出220噸黃金)，但畢竟手中握有IMF的583億美元金援，處理上比較有恃無恐。而台灣孤軍無援，甚至在1997年日本等亞洲國家私下討論AMF的可能性時，還把台灣蒙在鼓裡(不過還好，美國也是事後才知悉)，有人心中不免納悶，為何我們不是IMF會員?
其實中華民國是IMF的創始會員國(1944)，分攤資本5.5億美元(第四大出資，當年也是天文數字)，直至1980年退出，已四十三年未曾參與IMF的運作，現任政府官員對與國際組織的互動，已不熟悉，去年IMF基於疫情及經濟情勢的考慮，決定增發6500億美元的特別提款權(SDR)分配予會員國，SDR素有紙黃金之稱，可用於緊急流動性的需要，是一注活水。當時國內忌諱提及此事，本人曾寫一文「獨立不應孤立，談台灣對6500億的冷漠」，不知層峰可能了然?
馬來西亞提出AMF的構想，或許早熟，也或許有點天真，但畢竟看到地緣政治的變化，地緣經濟的分合，也表示亞州國家長期對IMF以及美元主導的一種反彈。不論如何，在動盪時期尤其是現階段，IMF畢竟仍是安定力量，明年IMF七十大壽，政府是否考慮組個祝壽團，加強關係?也讓國際貿人才有個練兵機會。想到風雨欲來的世界金融局勢，金融巨鱷的虎視眈眈，不禁為台灣捏把冷汗。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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