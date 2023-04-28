俄羅斯空襲基輔與烏克蘭多處城市！至少12死 近期最大規模攻擊
俄羅斯28日針對烏克蘭首都基輔與中、南部多個城市發動空襲，據《BBC》報導造成至少12人死亡，不過烏克蘭官方尚未公佈完整傷亡統計。可以確定的是，這是基輔近兩個月以來首次遭到空襲，也是俄羅斯近兩個月來最大規模的空襲行動。在中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後不久，同時許多媒體報導烏克蘭獲得充足軍援，正準備展開反攻，俄羅斯此時展開空襲，似也有些下馬威的意味。
記者倪浩軒/綜合報導
包括基輔、烏克蘭中部城市第聶伯羅市（Dnipro）、克列緬丘格（Kremenchuk）、烏曼（Uman）等地都遭到猛烈空襲，社群網路上出現許多烏克蘭城市建築遭炸毀的照片，據當地官員回報，第聶伯羅市有兩人死亡，烏曼則有10人死亡，不過烏克蘭官方尚未給出正式的傷亡統計數字。
澤倫斯基再次譴責俄羅斯的行動，強調「這樣的邪惡必須被制裁阻止」。目前還不清楚俄羅斯大規模空襲的具體目標為何，莫斯科宣稱並非鎖定平民建築攻擊，但空襲確實造成多處民用設施爆炸毀損。
過去一段時間以來，俄烏戰爭的焦點都在東部城市巴赫穆特（Bakhmut），而烏克蘭春季反攻的目標，也被預期圍繞在東部與克里米亞周遭。基輔與中南部城市遭到空襲，讓不少烏克蘭民眾再次體驗到戰爭的震撼。據《半島電視台》報導，有基輔民眾在睡夢中被空襲驚醒，直呼還以為發生地震了。