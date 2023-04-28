名家論壇》木夫／侯友宜告急了

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所以，侯友宜為什麼要提前總質詢？是害怕六月才質詢會影響後面的總統大選嗎？是要讓議員沒有時間準備嗎 ? 筆者認為萬萬不是。
這裡要先再來講，郭台銘來勢洶洶，動作頻頻，已經給侯友宜帶來無比壓力，加上侯友宜在新北治安出問題之後更是壓力山大，而國民黨五月就要進行總統提名，時間可並不是站在侯的這一邊。尤其郭台銘數十年來在商界有非常豐富的經商經驗和政商經營，就算他不在行政治，他可很懂得運用資源。
郭台銘的強大資金、媒體資源和廣泛人脈，這有助於他在當前就能夠快速擴大自己的社會知名度和政壇影響力，再說國民黨的政治人物能禁得住郭董的資源誘惑嗎？已經可以看到有不少國民黨立委有要靠向郭台銘的跡象。
所以，市政總質詢提前進行不是為了讓侯友宜提早落跑，是侯友宜告急了，侯友宜要趕緊在有限時間內搶回版面。而侯友宜也認為他能夠輕易面對新北市議員的砲火，他將會利用總質詢舞台不斷發表他的總統政見，就像日前的中華民國與台灣之杯水論。更直白來說，侯友宜不怕問，只怕你不問，因此民進黨議員在一開始的最好戰略其實是杯葛，現在既然讓侯友宜上了台，那就得加把勁，加強質詢火力，不要被侯友宜看小了，成了他的助手。
當然，提早舉行總質詢對於侯友宜的形象也還是會有小傷，國民黨利用人數優勢將原本的議程修改，沒有充分的討論和協商，這不僅損害了民主程序的公正性，也可能打擊市民對於政治的信任感。
總得來說，我們都希望能看到的是一個政治人物能夠以更高的標準和更正確的方法來處理市政，這才是真正關心市民的需要；更是希望政治人物應該專注於改善社會問題，以及提高市民的福利和生活品質，而不是為了追求個人權力和利益而不擇手段。奉勸侯友宜若真有志總統大位，就放下算計，先好好對新北市民負責吧。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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