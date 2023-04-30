內幕／民進黨虛位以待　桃園第六選區就等趙正宇點頭再戰

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民進黨主席賴清德於本月12日正式獲黨提名，將投入2024年總統大選，而其當晚便出席客家社團活動，也坦言民進黨在桃竹苗相對辛苦，致詞時不忘強調這是自己通過提名後第一個行程，加上近來勤練客語與勤跑客家同鄉會活動，搶攻客家選票意圖明顯。
而趙正宇為八德眷村子弟，媽媽則是客家人，曾被客委會列入書籍《客家名人錄》中，原為國民黨黃復興黨部出身，因2014年議員初選失利，憤而退黨參選，以第一高票當選連任，2016年在民進黨的禮遇下參選立委，爆冷擊敗4連霸的孫大千，2020年尋求連任更開出桃園立委最高票，大溪、八德得票數硬是比鄭文燦競選連任時多出2萬票，選區經營根深柢固。
綜觀趙正宇桃園市第六選區得票率堪稱「眷村票王」，該區選民結構藍大於綠，選區中大溪、八德客家人口眾多，更證明趙正宇之於民進黨重要性，從民進黨立委初選未有人登記，加上先前大動作聲明澄清黨內「排黑條款」趙不在此限，早已嗅出端倪，趙正宇就是綠營屬意的不二人選。
據了解，趙正宇上月21日前往行政院，與結識40多年的行政院副院長鄭文燦會面，過程不外乎提及該區選情，鄭文燦好說歹說，勸進民進黨立院友軍攜手再戰。而還未等到黨內立委初選結束，2024大選提名策略小組召集人潘孟安本周三更親自致電趙正宇，透露期盼有別於2020年的「禮讓」，而將以其他形式，建立更深層的合作關係。
無庸置疑，趙正宇與民進黨聯繫管道暢通，民進黨也早已虛位以待，就等眷村票王點頭再戰。對此《NOWnews新聞》詢問趙正宇是否參選，趙正宇表示，政治環境艱難，無黨籍立委難以對抗龐大政黨家族資源挹注，但正當大家忙於選舉，還是要人顧好桃園鄉親，因此自己現在就是把鄉親照顧好，做事才是立委的職責，而不是選舉。
除此之外，民進黨尚有15區艱困選區，即上屆選舉得票率未超過42.5％的選區，包括現任立委江永昌、劉世芳不爭取連任的新北市中和區與高雄市左楠區，提名策略小組下周將一併進行討論，屆時將由主席賴清德進行徵召提名。