特企／瑪丹娜御用編舞家戴米恩．雅勒　《Skid》打造34度斜坡演出

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戴米恩．雅勒深受日本文化影響，2019年曾帶來與日本雕塑家名和晃平聯手創作的舞作《器》（Vessel）；這次帶來的《Skid》受到日本傳統慶典「御柱祭」啟發，祭典中人們從山上砍下超過10噸重的樹木，綁上彩帶，人力拖行到20公里外的山上，眾人再騎在巨木上，從最陡處達35度的急坡下滑。
已加入哥德堡舞團10年的臺灣舞者凃力元說，雅勒在排練場搭建了一半尺寸的斜坡，很像大型溜滑梯，下面舖上軟墊保護舞者不會受傷，一開始的確非常好玩，但站上去人會變得脆弱，求生欲自然產生，也開展了完全不同的身體使用，很多動作當初都因巧合發生而確定下來，需要舞者力度的精準拿捏來重現，「視覺上會像一幅山水畫一樣！」
同場演出還有以色列編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）的作品《SAABA》，她2019年曾隨荷蘭舞蹈劇場（NDT）在歌劇院演出《愛慾之徒》，今年3月剛在臺北演出新作《心碎蠻荒之旅》，獨特的舞蹈風格令觀眾印象深刻。
歌劇院總監邱瑗表示，這次瑞典哥德堡舞團帶來的兩支最新舞作《Skid》和《SAABA》，風格迥異又前衛創新，觀眾絕對值回票價！不僅能了解歐洲舞壇最新趨勢，一張票券還能觀賞兩部作品，非常值得！歌劇院在中場休息時段特別規劃「節目導聆」，邀請OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容介紹2支舞作，這是一場非常豐富的舞蹈饗宴，大家千萬不要錯過。
歌劇院還特別與食品品牌合作，購買該節目前三票級的觀眾，可於演出現場持票券兌換一盒「NTT Arts NOVA聯名禮盒╳酷覓星」，數量有限，兌完為止。