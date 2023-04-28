反不穩定？英國57%失業員工拒返全職 副業潮隨之興起
近來通貨膨脹高居不下，經濟不景氣等因素影響，全球各大企業紛紛裁員，不僅是科技業，這波「砍人力、降成本」的趨勢也蔓延到各行各業。根據國際知名自由工作平台Fiverr研究指出，在現今動盪的就業市場中，英國將近57%被裁員工不願意回歸傳統全職工作，認為自由彈性的工作比全職更安全。
國際中心徐筱晴／綜合報導
由於高通膨擠壓企業利潤，迫使許多雇主進行裁員。Fiverr近來針對裁員對員工職涯規劃造成的影響進行研究，調查了500名自去年12月以來被解僱的英國白領員工，發現已經有47%的員工對於全職工作失去信心。
而在今年被裁員的人當中，有57%的人正計劃在未來的職業生涯中，找尋全職工作以外的替代方案，還有35%的人打算再找到下一份職位的同時，也著手發展副業。
過去遭到裁員的上班族通常會立即尋找下一份全職工作，以保留養老金和病假工資等就業保障，但在歷經大規模裁員潮之後，意識形態也跟著改變。Fiverr調查發現，有70%的受訪者表示，職業的「穩定性」是考量的主要因素，且超過三分之一的人計畫發展個人經營，除了可以自主決策之外，也不用擔心受到裁員影響，比起朝九晚五的傳統職業更為安全、穩定。
Fiverr進一步發現，隨著全球經濟變化和科技進步，自由工作模式正成為越來越多人的首選，而這樣的趨勢將持續影響未來市場，並擴及人們的生活方式。