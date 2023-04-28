張國煒批航廈分配　王國材：依航線、國籍航空都可能在第三航廈

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王國材今天接受媒體訪問時表示，桃機的機場建設有整體計畫，先建第一、二航廈，再建第三航廈，主體航廈工程已於110年動工，明年底完成北登機廊廳、後年114年完成航廈主體、115年整體完工，所以明年就開始可以停機、分散一航廈的壅塞；第三航廈建完，桃機每年客運量可提升至8200萬人次，可以符合未來需求。
媒體詢問，王國材早上在高雄受訪提到，已經跟張國煒講過是依航線轉乘方便規畫，「他是不是忘記了」，是否有點動怒？
王國材說，的確有航空公司希望一聯盟一航廈，但還是從桃園機場整體，未來使用量最大化作為基準，現在就是要拚國際旅客來桃機轉機，將比例從6%提升至15%以上，例如北美旅客直飛到桃機，用區域航線到東南亞或日本，這是目前最大量部分，未來國籍3家航空公司，飛北美、東南亞跟東北亞的，可以在第三航廈，讓轉機更方便，讓全世界航空公司覺得這是一個很大的轉機地，提升容量。
王國材表示，所以並沒有要用一聯盟一航廈，曾經向張國煒表明計畫，但他好像忘了，會再提醒他，並強調自己沒有很生氣，「他很愛講話，我也不太在意」。
王國材提到，現在已經在討論第三航廈的分配使用，民航局跟國籍航空個別討論中，初步聽到是以轉運量最大來做規劃，溝通還算順利。
媒體詢問，所以意思是轉運量最大的國際航空就能進駐第三航廈，還是只要有飛北美、東南亞跟東北亞等航廈，就能用第三航廈？
王國材回應，國籍航空有飛北美、日本、東南亞等的，都會在第三航廈，所以有可能3個航空公司都會在第三航廈，要讓全世界乘客感覺到在第三航廈轉運方便，來此轉機，「也就是說3個航空公司，最大的量或是最有收益的量，我們就都在三航廈讓他完成」。
另外，對於張國煒說台灣不重視觀光、不如新加坡。王國材表示，全世界觀光業都受疫情影響，在輔導產業度過難關，交通部也提出各種紓困振興辦法，國內觀光業也提出好的流程與服務，今年欲拚來台旅客目標600萬人次，目前已達150萬人次，業界士氣都很高昂，覺得可以達標，可能是張國煒沒看到政府與民間的努力，這部分也會再提醒他。
王國材說，新加坡是一個城市國家，觀光資源有限，台灣好山好水、觀光資源比新加坡好很多，因此這部分完全不輸、還贏蠻多的，但在國際觀光部分，還是要繼續努力，台灣的觀光的潛力，加上各界一同努力，絕對是贏過新加坡！