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宋慧喬「最凶深V」走百想紅毯！全道嬿胸前炸空PK湯唯搶影后

▲宋慧喬（左）將爭奪視后；全道嬿則是「電影部門」影后候選人。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲宋慧喬（左）將爭奪視后；全道嬿則是「電影部門」影后候選人。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，星光大道於下午3點開始，久違出席頒獎典禮的宋慧喬，今以深V禮服登場，她一現身紅毯，舉手投足都令攝影記者快門不斷；以電影《格殺福順》入圍「電影部門」影后的全道嬿，則是穿上「胸前炸空」的前衛造型亮相。

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▲宋慧喬久違參加頒獎典禮，一登場驚豔眾人。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲宋慧喬久違參加頒獎典禮，一登場驚豔眾人。（圖／baeksang.official Tik Tok）
今年「電視部門」各項入圍名單戰況十分激烈，「最佳女主角」每位大有來頭，以《黑暗榮耀》成功顛覆形象的宋慧喬，即將對上黑馬劇《非常律師禹英禑》朴恩斌、《王后傘下》金憓秀、《我的出走日記》金智媛、《安娜》裴秀智等勁敵；這是宋慧喬相隔6年再入圍百賞視后，等了6年進入「死亡之組」，掀起熱烈討論。

事實上，宋慧喬最後一次參加《百想藝術大賞》，就是跟前夫宋仲基以《太陽的後裔》出席，本屆宋仲基則擦身視帝提名，雙宋險些同台。

「坎城影后」全道嬿曾拿下多個國際大獎，今她以新電影《格殺福順》獲得《百想藝術大賞》提名，她將跟裴斗娜、廉晶雅、湯唯、楊茉福等人爭奪最佳女主角。

▲▼全道嬿將跟湯唯爭奪影后寶座。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼全道嬿（上）將跟湯唯爭奪影后寶座。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲湯唯
 
第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要入圍名單：

最佳電視劇
《我的出走日記》
《黑暗榮耀》
《我們的藍調時光》
《非常律師禹英禑》
《小女子》

最佳劇本
《黑暗榮耀》金銀淑
《非常律師禹英禑》文智媛
《我的出走日記》朴海英
《小女子》鄭瑞景
《還魂》洪貞恩、洪美蘭

最佳男主角
孫錫久／《我的出走日記》
李炳憲／《我們的藍調時光》
李星民／《財閥家的小兒子》
鄭敬淏／《浪漫速成班》
崔岷植／《地下菁英》

最佳女主角
金智媛／《我的出走日記》
金憓秀／《王后傘下》
朴恩斌／《非常律師禹英禑》
宋慧喬／《黑暗榮耀》
裴秀智／《安娜》

最佳男配角
姜其永／《非常律師禹英禑》
金度賢／《財閥家的小兒子》
金准韓／《安娜》
朴成勳／《黑暗榮耀》
趙祐鎮／《毒梟聖徒》

最佳女配角
金信祿／《財閥家的小兒子》
廉惠蘭／《黑暗榮耀》
李伊／《我的出走日記》
林智妍／《黑暗榮耀》
鄭恩彩／《安娜》

最佳男新人
金建宇／《黑暗榮耀》
金民浩／《新兵》
文相敏／《王后傘下》
朱鐘赫／《非常律師禹英禑》
洪慶／《弱美男英雄》

最佳女新人
金赫拉／《黑暗榮耀》
盧允瑞／《浪漫速成班》
李慶成／《我的出走日記》
朱玄英／《非常律師禹英禑》
河允景／《非常律師禹英禑》

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