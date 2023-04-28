「一卡通MONEY」領錢要收15元了！5/1起剩11家銀行免手續費

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官網27日公告，自5月1日起，使用iPASS MONEY（同一卡通MONEY）餘額提領服務，提領免手續費之銀行包括：聯邦商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行。
至於5月1日起提領手續費15元的銀行則包括：臺灣土地銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、新光商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、中華郵政公司、華南商業銀行、上海商業儲蓄銀行、花旗（台灣）商業銀行、渣打國際商業銀行、台中商業銀行、京城商業銀行、匯豐（台灣）商業銀行、華泰商業銀行、陽信商業銀行、板信商業銀行、三信商業銀行、凱基商業銀行、星展（台灣）商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、各農漁會。
此外，iPASS MONEY（同一卡通MONEY）也有推繳稅優惠，用戶收到繳稅單後，透過 iPASS MONEY「生活繳費」功能，不用出門就能輕鬆掃碼繳牌照稅、房屋稅及綜所稅，還能享受一卡通及合作銀行的繳稅優惠，有機會可領到最高800元的回饋。
iPASS MONEY電子支付目前用戶數超過560萬，儲值卡發行量近 4000萬張，消費據點遍及全台超過 45萬點，生活繳費項目超過 3500 多項，是具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳4大領域的支付工具。