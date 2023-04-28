中捷構宅11戶作公宿　議員：違背預算精神

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楊大鋐指出，秘書處今年將捷運文華高中站市府所配回的37戶房屋，拿走了11戶預計要作為市政府的公有宿舍。這些房屋是原本是要標售，並將收益送回軌道基金。軌道基金屬於作業基金、是獨立的個體，未來要供應台中市軌道建設的經費需求。因此，軌道基金的預算書也明確列出它未來將作為出售使用，以填補軌道基金作為開發使用。
秘書處長謝佳蓁表示，中央與各縣市均有提供宿舍的情形，而秘書處經管現有宿舍均已超過50年以上，多數均為磚造、加強磚造材質建物；若以財政部固定資產耐用年數表規定，磚造耐用年數為35年，目前所管宿舍均已超標。據了解，其他五都也有宿舍老舊狀況，前市府於104年起也曾因宿舍老舊且不足而向外界租賃房舍因應。
楊大鋐說，秘書處歷年都有編列預算進行修繕，但卻從不考量評估房屋結構問題，有點怪怪的，而且該預算執行情形也不佳、未全部執行完，他質疑秘書處有錢不會辦事。再者，公有宿舍如有使用年限問題，那麼秘書處應就其結構評估是否還能居住，並且再編列相關預算進行修繕，而不是連結構都沒作評估，就只編列修繕預算。因為結構如有問題，編列修繕經費又有何用？
楊大鋐認為，市府把捷運宅作為公有宿舍不僅違背預算精神，還規避議會監督。因捷運宅是以出售為目的，所獲得的收益要注入軌道基金，今秘書處把它從基金拿出來作為公有宿舍，是否會造成未來市府填補軌道基金的坑更大？使用顯有瑕疵，實屬不該。
文華高中捷運聯合開發分回建物作為宿舍一案，秘書處說明，此次非向外租用，而是向交通局租用文華高中站聯合開發分回建物作為宿舍，為市有不動產出租予政府機關(秘書處)的情形。據了解，文華高中聯合開發分回建物並未規劃一次性處分，原先即規劃部分作為標租使用，除可持續持有資產、保持未來運用彈性外，所收益的租金亦可挹注回軌道基金，與104年向外界承租房屋做法相比，效益更高。