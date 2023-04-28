派翠克為挺小S遭封殺！慘丟主持棒難回節目 曝位置換「他」接手
新生代主持人派翠克和小S（徐熙娣）共同主持《小姐不熙娣》，因兩人搭擋效果絕佳而飽受好評，日前還傳出派翠克為了小S，丟失UP直播節目《藝外爆紅》的主持棒，而《藝外爆紅》也找來新主持人張立東接手，確定派翠克無緣再重回該節目。
記者賴禹妡/綜合報導
《藝外爆紅》日前找來靠著爆料S家八卦走紅的狗仔葛斯齊上節目，派翠克考量到自身和小S間的關係而請假1天，卻因此遭UP直播封殺，也丟了主持棒，對此葛斯齊認為被借刀殺人，Up直播公關Manson表示，「我們對於製作單位規劃《藝外爆紅》節目的內容橋段、主持人及來賓人選都給予完全的支持與信任，謝謝大家關心」。
派翠克經紀人阿湯則回覆，「基本上，派翠克與葛先生沒有任何利害關係，只是因為時常報導的新聞，會牽扯到S姊她們，我們不想因為這個訪問，又有什麼樣的新聞產生，而雙方在溝通上，沒有達到一個平衡，所以先暫停合作關係！謝謝大家的關心」。
而《藝外爆紅》在經歷主持人換角風波後，先是陸續找來狄志為、楊皓如和梁赫群等人來主持救火，終於在今（28）日確定將由張立東接下主持棒，對此張立東受訪時也興奮提到，因為節目調性和他本人說話風格很類似，因此絕對會對來賓更敢提問，也許願節目組能找來樂天女孩新成員李多慧，相當期待和女神同框。