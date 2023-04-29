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愛莉莎莎30歲台北買2棟房　超瀟灑「盤子賺錢術」大公開

▲愛莉莎莎傳授「盤子賺錢術」。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎傳授「盤子賺錢術」。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎（本名陳天予）頻道擁有123萬訂閱，分潤及廣告收入可觀，年僅30歲的她，不僅3年繳完第一棟房子800萬元的房貸，幾乎同時間還在台北購入第二套房產，加上她經常出國度假，不少人好奇愛莉莎莎的理財方法，對此，本人大方分享自己的「盤子賺錢術」。

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▲愛莉莎莎當自媒體講師。（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎近來當自媒體講師，又為自己賺進大把鈔票。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎曾在IG透露理財祕訣，別於一般人存定存、投資不動產、買基金等方式，她直言，每次看到粉絲詢問理財方法的留言，都想說「我是盤子耶！怎麼會問我？」並以法國名著《小王子》諷刺商人的隱喻故事，分享自身金錢觀，「很多長輩存了很多錢卻一生都過的很節儉，那些錢都在他們的帳本裡沒錯，但是真的代表擁有了嗎？」

▲愛莉莎莎開課荷包滿滿，但感情事遭遇不順利。（圖／翻攝自愛莉莎莎FB）
▲愛莉莎莎認為自己的理財方式是「盤子賺錢術」。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
「假如那筆錢這輩子都沒有用到，只是靜靜的躺帳本裡，那不是代表一生都在為虛擬的數字奔波嗎？」愛莉莎莎表示，對她來說真正擁有錢的方式，就是盡情地去享受它，「把它換成與家人、朋友、戀人的回憶，換成能讓我舒服快樂的東西，換成可以讓我更強大的知識經驗。」

▲愛莉莎莎深夜否認3大謠言，結果網友都在關心包包在哪裡買的。（圖／翻攝自愛莉莎莎FB）
▲▼愛莉莎莎覺得賺錢就是要花。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
▲▼愛莉莎莎覺得賺錢就是要花。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
所以愛莉莎莎只要有時間就會出國旅遊，住想住的飯店，吃想吃的東西，上想上的課，一有頭期款就買房子，裝潢成喜歡的樣子，「我沒有什麼多餘的存款，因為那些帳面上的東西，對我來說並不是真正的擁有。」因此，她說自己理財方式就是「拚命賺錢，然後把它們都花掉」。

▲愛莉莎莎難得穿泳裝秀身材，獲得粉絲好評。（圖／翻攝自愛莉莎莎FB）
▲愛莉莎莎到菲律賓享受日光浴。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
▲愛莉莎莎開線上課程賺翻，開心去菲律賓宿霧島玩。（圖／翻攝自愛莉莎莎FB）
▲愛莉莎莎大啖宿霧的海鮮大餐。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
針對愛莉莎莎的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她認為理財是為了提升生活品質， 有閒錢，多旅行、多消費， 創造自己與家人的美好回憶， 當然很值得，「只要消費的部分不要超過預算，我很鼓勵，畢竟理財是為了提升生活品質，而不是當守財奴。」

盧燕俐補充說：「節儉是美德，過度節儉會失去探索世界的機會， 而且會讓財產變遺產， 沒有意義。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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