愛莉莎莎30歲台北買2棟房　超瀟灑「盤子賺錢術」大公開

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「假如那筆錢這輩子都沒有用到，只是靜靜的躺帳本裡，那不是代表一生都在為虛擬的數字奔波嗎？」愛莉莎莎表示，對她來說真正擁有錢的方式，就是盡情地去享受它，「把它換成與家人、朋友、戀人的回憶，換成能讓我舒服快樂的東西，換成可以讓我更強大的知識經驗。」
所以愛莉莎莎只要有時間就會出國旅遊，住想住的飯店，吃想吃的東西，上想上的課，一有頭期款就買房子，裝潢成喜歡的樣子，「我沒有什麼多餘的存款，因為那些帳面上的東西，對我來說並不是真正的擁有。」因此，她說自己理財方式就是「拚命賺錢，然後把它們都花掉」。
針對愛莉莎莎的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她認為理財是為了提升生活品質， 有閒錢，多旅行、多消費， 創造自己與家人的美好回憶， 當然很值得，「只要消費的部分不要超過預算，我很鼓勵，畢竟理財是為了提升生活品質，而不是當守財奴。」
盧燕俐補充說：「節儉是美德，過度節儉會失去探索世界的機會， 而且會讓財產變遺產， 沒有意義。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。