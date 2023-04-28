桃市成立「桃園校園創業聯盟」　整合資源增加青年創業與就業機會

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桃園市副市長蘇俊賓上午出席啟動記者會時表示，如何善用桃園大專院校資源，讓年輕人擁有更好的創業環境和條件，這是很大的課題。蘇俊賓談到，從桃園在地七所大學的積極參與，可看出桃園的高等教育團隊非常重視青年創業，期盼桃園大專院校的學習環境，能夠因為此計畫，開設越來越多更加貼近時代趨勢的課程，讓學生畢業後即成為社會高度需求的人材。未來市府也將持續與教育部及國科會等中央單位接軌，讓青創資源能夠更加暢通。
青年局長侯佳齡表示，青年局透過一校一特色模式，支持聯盟內各校辦理不同型態創新創業競賽，包括健行科技大學運用電子商務產業人脈，辦理「全國電商之星競賽」；國立台北商業大學連結LINE PROTOSTAR，推出「LINE CHATBOT 對話機器人設計大賽」；元智大學以區塊鏈為主題辦理創業競賽；長庚大學「青年老闆築夢計畫」及龍華科技大學「桃園青創力競賽」，鼓勵學生以所學內容提出創意方案；而多年深耕育成領域的中原大學與中央大學，更辦理全國知名「桃園新創之星創天下競賽」與「新創千里馬創業競賽」，期盼透過官學合作推動桃園創新創業發展。
侯佳齡表示，除了組建「桃園校園創業聯盟」，青年局也將與各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，提早為新創團隊佈局；未來亦將進一步與各校合作設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業資源諮詢，並鼓勵學生創業團隊畢業後進駐青年局創業基地。更多桃園青創資訊，請至「桃園市政府青年事務局」官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/）查詢，或電洽「青創資源中心」單一窗口專線(03)422-0908。