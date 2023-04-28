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過往都知道腰間的脂肪對健康有害，但腿部脂肪似乎是另一回事。此項研究發表在2020年高血壓科學會議，由《美國心臟協會》（American Heart Association） 發布。
硏究人員找了平均年齡37歲共6,000名成年人進行調查，其中將近一半的參與者都是女性，研究人員利用特殊的X射線對參與者掃描，測量到每個人的腿部脂肪組織外，也與與全身脂肪組織進行比較。
專家：脂肪的位置可能是關鍵
分析結果出來驚為天人，他們發現跟腿部脂肪比例較高的參與者，比起腿部脂肪比例較低的人，其舒張壓高血壓的風險降低了53％，收縮壓高血壓的風險降低了39％。即使考慮到年齡、性別、種族、吸煙和飲酒習慣以及內臟脂肪等因素，腿脂肪組織較高的人發生高血壓的可能性仍然較低。
對此，羅格斯大學醫學院首席研究員Aayush Visaria表示：「我們在這項研究中注意到，不僅是脂肪的多少的問題，而且是脂肪的位置可能是關鍵。」就如同已知腰圍的脂肪對健康有害，但腿部脂肪卻不能以同樣方法看待。
腿部脂肪可能有益於新陳代謝！
事實上，這也並非第一個證實「腿粗」是好事的研究，2020年4月也有一篇研究發表在《內分泌學》期刊也發現，大腿腿圍太小會增加患糖尿病、心血管疾病和總死亡率的風險。
到底腿部粗細與健康有什麼關西？當時研究人員提出的看法認為：「腿部脂肪可能有益於新陳代謝，推測最可能原因是，大腿肌肉或脂肪沉積在皮膚下，會分泌出各種有益物質，助於將血壓保持在相對穩定的範圍內。」
如今美國心臟也會也更佳重視這樣的議題，初步研究結果出人意料，但還需更精準的找出不同程度的腿部脂肪組織對高血壓的影響，首席研究員說：「想要釐清腿部脂肪比例，未來或許可作為估算哪些人屬患高血壓人士的指標，更能作為預防方法。」
參考文獻
Fatter legs linked to reduced risk of high blood pressure
Average Thigh Circumference [Male & Female] – Statistics on Averages and Ideal Sizes
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腿粗不是壞事！美國心臟協會：腿部脂肪較多的人罹患高血壓機率較低