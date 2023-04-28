名家論壇》謝國安／「空戰」主導選戰的時代來臨

眾所矚目的國民黨台北市松山信義區立委初選結果出爐，挾著空戰能量主導議題的徐巧芯，不僅贏了民調，連比重佔三成的黨員投票都贏費鴻泰一票，實至名歸的挑戰成功，將代表國民黨出征。事實上費鴻泰從政以來毫無敗績，卻在尋求六連霸之時，人生唯一一敗，就是在這次初選敗給了徐巧芯。剛開始徐巧芯挑戰費鴻泰時，一般認為以費鴻泰深耕松信區且陸戰能力雄厚、長於選民服務的狀況，再加上松信區採取黨員三成民調七成的「三七開」，贏面大於徐巧芯。卻沒想到徐巧芯挾著巨大空戰聲量，靈活多變的議題攻擊，主打「世代交替」的核心價值，讓費鴻泰始終疲於奔命左支右絀，徐巧芯竟然成功逆轉原本看似不利的選情，不僅贏得民調，連黨員投票都贏費鴻泰一票，達成全面性的勝利，也使松信區成為上周全國關注焦點。根據Sola大數據團隊分析，上週（4/20-4/26）全國政治人物聲量總排行當中，徐巧芯以總分接近六萬分高居第三，費鴻泰也因此聲量拉到第十名，總分僅徐巧芯的一半左右。民進黨松信區立委參選人許淑華因為跟徐巧芯隔空交火，排名第九，總分領先費鴻泰兩千分左右。
文／謝國安
這是一場典型「空戰」對決「陸戰」的戲碼。而徐巧芯的勝利，也標誌著「空戰」主導選戰的時代來臨。Sola大數據團隊長期觀察徐巧芯跟費鴻泰的聲量走勢，徐巧芯網路聲量始終輾壓費鴻泰。也就是說，費鴻泰在這場初選的議題上，是被徐巧芯牽著走的。從聲量比較的折線圖上看得清楚，雙方在三月第四周之前，徐巧芯聲量遙遙領先費鴻泰，直到三月廿三、廿四日兩人完成初選登記後，正式進入白熱化。徐巧芯一開始對費鴻泰的攻擊很猛烈，也因此直接拉抬費鴻泰的聲量，讓費鴻泰排名暴增到第十九名。然而費鴻泰沒有掌握自己聲量被拉起來的狀況，在策略上化被動為主動。反而過於沉溺過去經驗，認為自己挾著陸戰優勢，對徐巧芯的議題攻擊幾乎都冷處理，或是簡單回應，或是偶一為之的反擊回去，更多的可能是當下不知道怎麼處理。初期徐巧芯攻擊過於猛烈，確實讓外界與黨內對費鴻泰的同情度增加，徐巧芯的負面聲量揚起。但費鴻泰完全沒把握機會，而徐巧芯則調整策略，不再持續轟炸費，並取得黨內青壯派力挺，減少外界與黨員對費鴻泰的同情。費鴻泰從頭到尾都在議題攻防上陷於被動。徐巧芯在民調進行時又放消息說自己領先，費鴻泰竟然也沒有特別回應。直到遊覽車疑雲在黨員投票前一晚被徐爆出，面對徐巧芯嚴重指控，費鴻泰的回應卻顯得軟弱，他並不是第一時間提告自清，而只是要徐巧芯「不要誣陷」，不免讓外界認為是不是真有其事，錯失在黨員心中扳回一城的最後機會，以至於連黨員票都輸給徐巧芯。這場初選證明，依靠過去選舉成功經驗就認為可以無限複製的時代已經過去了。空戰聲量主導議題，影響民眾與黨員投票行為，是現代選戰的王道。
再來看國民黨大安區立委初選。只不過這裡跟松信區不太一樣，羅智強跟鍾沛君，陸戰看來各有千秋，但空戰聲量，羅智強依舊明顯強壓鍾沛君。過去幾天鍾沛君拋出「羅智強支持黨員投票」的問題，雙方隔空交火，羅智強立刻在臉書上澄清並無此事，而是他的對手「選擇哪個方案他都沒意見」。而鍾沛君始終試圖挑起議題攻防，在空戰上想辦法捕捉羅智強決戰。然而雙方聲量實力落差確實大，羅智強上週排名第八，總分33444分，但鍾沛君卻連前五十名都排不進去(第五十名的林佳龍總分為5185)。在空戰聲量上的持續被壓制，其實凸顯鍾沛君主打全民調可能更顯弱勢。其實若鍾沛君支持黨員投票與全民調「三七開」，說不定黨員投票還有機會憑藉現任市議員優勢扳回一城。以目前大安區的大勢來看，即使羅智強聲量全方位輾壓，他對鍾沛君試圖捕捉決戰點的企圖，仍然沒有掉以輕心。該回應該處理絕不含糊，決策明快，不讓耳語有機會擴散，也不讓鍾沛君聲量有機會被帶起來。對鍾沛君來說，要攻擊或是不攻擊，相關議題策略卻陷入父子騎驢困境。在大安區民調即將進入最後決戰時刻，各界關注持續升溫。羅智強跟鍾沛君勝負雖難料，結果可能也不會令人意外。
上週排名第一的是總統蔡英文，畢竟諸多國際情勢、台海狀況都讓總統被討論度維持高檔。2024總統大選相關參選人，新北市長侯友宜以總分65133高居第二，僅落後蔡英文6000分。除了侯邀集北部八縣市藍營縣市長共同造勢營造共主氣氛之外，就是土城當鋪槍擊案，引發新北治安疑慮。新北市的市政問題一旦有破口，無疑會成為侯友宜被攻擊的點。副總統賴清德排名第四，與中國「兄弟之邦」的言論在綠營內部有雜音也引發討論。民眾黨柯文哲排名第五，鴻海創辦人郭台銘排名第六。顯見2024的議題持續被關注，而郭台銘聲量也終於持續穩定地在前段班了。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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