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《黑暗榮耀》百想大集合！毒蟲蓑羅「側身全挖空」大片裸肌超前衛

▲《黑暗榮耀》演員金建宇（左起）、吳智律、朴成勳、廉惠蘭、金赫拉登上《百想藝術大賞》星光大道。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲《黑暗榮耀》演員金建宇（左起）、吳智律、朴成勳、廉惠蘭、金赫拉登上《百想藝術大賞》星光大道。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，星光大道於下午3點開始，今年深獲全球觀眾喜愛的《黑暗榮耀》演員群宋慧喬、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金赫拉、金建宇、吳智律都到場，這也是《黑暗榮耀》3月上架後，主演群久違在公開場合首聚，特別是飾演毒蟲「李蓑羅」的金赫拉，紅毯更是展現小心機，側身挖空成為全場焦點。

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▲金赫拉側身挖空成為全場焦點。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲金赫拉側身挖空成為全場焦點。（圖／baeksang.official Tik Tok）
《黑暗榮耀》是宋慧喬顛覆以往形象的作品，她劇中的復仇手法驚豔觀眾，因此獲封「復仇女神」。該作也獲得「最佳電視劇」、「最佳劇本」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳男新人」、「最佳女新人」等多項提名。

演員金赫拉憑藉《黑暗榮耀》中毒蟲、瘋癲的演技，讓觀眾印象深刻，亦獲得評審提名「最佳女新人」；她登上紅毯時，以前衛的短髮登場，吸睛的髮型還不夠，金赫拉禮服側邊大挖空，2邊裸色肌膚大方展現，身材火辣破表。

▲▼宋慧喬（上圖，下起）、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金赫拉、金建宇為《黑暗榮耀》主要演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼宋慧喬（上圖，下起）、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金建宇為《黑暗榮耀》主要演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼宋慧喬（上圖，下起）、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金赫拉、金建宇為《黑暗榮耀》主要演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
 
▲▼宋慧喬（上圖，下起）、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金赫拉、金建宇為《黑暗榮耀》主要演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
 
▲▼宋慧喬（上圖，下起）、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金赫拉、金建宇為《黑暗榮耀》主要演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
 
▲▼宋慧喬（上圖，下起）、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、金赫拉、金建宇為《黑暗榮耀》主要演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
 
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