星宇洛杉磯首航商務艙三餐這樣吃！燒肉、和牛漢堡都點得到

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登機後，機組員便優先準備主餐餐食，不只提供熱湯和3種烘烤麵包，前菜由林明健的創意冷食，胭脂蝦佐芥末蛋黃醬作為開場，之後還有份量豐盛的鴨胸沙拉，搭配BOLLINGER頂級年份迎賓香檳或是亞洲前50大酒吧TCRC系列特調，清爽開胃。
主餐部分，記者選擇「胡同」美國達拉斯牛小排主菜套餐搭配烤飯糰，牛小排外層帶有酥香口感，雖然烹飪至全熟卻依然軟嫩，鹹香濃郁的燒烤風味與在口中流淌的肉汁令人印象深刻，烤飯糰外層略帶鍋吧口感，內部熱騰濕潤但米飯粒粒分明，口感略帶嚼勁也相當飽足！飯後則提供新鮮水果與中式甜品蓮子木瓜燉桃膠，茶類、果汁、咖啡等飯後飲品選擇豐富，但在飽餐一頓後，點心時間提供的美食也不容錯過！
在兩段正餐之間，特選「胡同」松露和牛漢堡肉菠蘿包，香酥的菠蘿麵包上下一分為二，夾入厚實且脂香四溢的和牛漢堡排，搭配風味獨特的整塊香料奶油，罪惡指數爆表之餘更讓旅客大呼過癮；而胡董招牌清燉牛肉麵，麵條仍保有口感不軟爛，略帶清甜但又風味醇厚的大骨湯頭，讓人一口接一口，搭配兩種漬物小菜，清口解膩，也讓旅客還能開味品嘗風靡全台的台南職人「糯夫米糕」。
而早餐的優格也以「蜂蜜先生」台灣荔枝蜜搭配，升級旅客視覺、味覺體驗。記者此次早餐選擇清粥小菜，香甜綿稠的地瓜粥搭配清爽的枸杞炒龍鬚菜，還有兩塊油脂豐厚的香煎鯖魚，與厚實的菜圃蛋，搭配豆腐乳、肉鬆、土豆麵筋，小而美且搭配豐盛。商務艙餐食提供種類豐富多元，滿足各國旅客味蕾的同時，也將台灣好滋味帶給國際旅人。
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