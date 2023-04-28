新竹都城隍廟小吃「集體漲5元」！眾憂：新竹市區要沒落了
原物料紛紛上漲，小吃店也撐不住，近日喊漲例子不少，就連廟口小吃也逃不過。新竹都城隍廟前小吃林立，廟口管委會最近貼出公告表示：「都城隍廟前小吃5月1日起將全面調漲5元」。
記者葉盛耀/綜合報導
都城隍廟前許多知名小吃，周家燒麻糬、鴨香飯、林家肉圓、海瑞槓丸等，其中，百年老店翁記滷肉飯前陣子更曾傳出因請不到員工而須暫停營業。如今，因原物料不斷上漲，各家小吃店紛紛吃不消，經由廟口管委會與各家依同討論後，決議貼出告示調漲。網友在「新竹大小事」社團披露消息後，各方看法不一，有人說：「在地人不會去吃的，漲價沒差」、「這事其實不用特別公告，就靜靜漲就好了，政府不會有感覺的」、「搞到只有觀光客才去吃，新竹市區要更沒落了」、「真的去拜拜就好，不需要在裡面吃，讓它漲、讓它漲」、「以前都漲的不算？哪有一起漲價的？聯合漲價算什麼問題呢？」
廟前其中一攤老闆向《NOWnews》表示，這次漲價以肉圓、貢丸主食類為主，以他們家來說，上次調整價格已是前年12月，這段時間以來，食材成本已經飛漲很多，自家食材成本至少漲2成，像是豬油一桶從七八百元，到現在1500元，實在撐不住了，大家才會達成共識、一起調漲，客人反應也是該該叫，但實屬無奈。