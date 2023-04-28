好天氣掰了！連假雨神亂3天 周末「跳崖式降溫」近10度
好天氣要沒了！中央氣象局表示，明（29）日「51勞動節」連假首日，白天溫度、天氣的感受與今日相似，各地晴到多雲，溫暖偏熱，不過下午開始受到鋒面影響，大台北和西半部山區會開始出現局部短暫雨，入夜後雨變大，東部也進入雨區範圍，將於一直影響至下週日（4/29）整天，北部溫度在下週日也會驟降攝氏10度左右，有安排外出的民眾務必特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員官欣平表示，明日鋒面開始影響天氣，下午開始大台北地區和西半部就會有一些局部短暫雨，入夜後變化更明顯，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區、南部山區也都將有局部短暫陣雨，雨勢將會持續到下週日。
氣溫部分，官欣平提及，明日白天感受和今日相似，各地低溫攝氏18至23度，白天高溫攝氏31至33度，較明顯的降溫出現在明日晚間至下週日凌晨，北台灣下週日高溫僅剩攝氏21至23度，與前一日相差攝氏10度左右，中南部影響較小，高溫略降到攝氏29至30度。
官欣平說明，降雨雖然主要落在下週日，不過下週一（5/1）鋒面遠離後仍有殘留水氣，因此東半部地區及西半部山區仍要留意雨勢的出現，天氣真正好轉的時間點落在下週二至下週五（5/2至5/5），不過下週六（5/6）有觀察到新的一波鋒面，同時也是進入梅雨季後首波鋒面抵達，實際影響狀況還需觀察，請民眾多留意最新天氣動態。