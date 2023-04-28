埃及豔后是黑人？Netflix劇情紀錄片惹惱埃及 官方發聲打臉
▲網飛（Netflix）劇情紀錄片「埃及艷后（Queen Cleopatra）」，找來英國非裔女演員愛黛兒出演克麗奧佩脫拉七世，引發爭議後連埃及旅遊與古文物部都發聲，強調克麗奧佩脫拉七世擁有「淺色皮膚與希臘化特徵」。（圖／翻攝自Netflix）
記者倪浩軒/綜合報導
2023-04-28 17:38:31
網飛（Netflix）預定在5月10號上線的劇情紀錄片「埃及艷后（Queen Cleopatra）」，找來英國非裔女演員愛黛兒（Adele James）出演克麗奧佩脫拉七世（Cleopatra VII），不過由非裔女演員來詮釋埃及艷后，讓片子還沒上映就已經掀起熱議。埃及人更是十分不滿，埃及旅遊與古文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）27日發聲強調，克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，「這是歷史事實，無關乎民族或種族主義」。
網飛劇情紀錄片「埃及艷后」在埃及引發強烈的反彈聲浪，當地網友發起請願，指控影片篡改歷史，已經獲得超過4萬網友簽名，另外也有國會議員呼籲應該為此封殺網飛，還有考古學家強調，克麗奧佩脫拉七世就是淺膚色，並非黑人。 ▲網飛（Netflix）劇情紀錄片「埃及艷后（Queen Cleopatra）」，找來英國非裔女演員愛黛兒出演克麗奧佩脫拉七世，引發爭議後連埃及旅遊與古文物部都發聲，強調克麗奧佩脫拉七世擁有「淺色皮膚與希臘化特徵」。（圖／翻攝自Netflix）
而埃及旅遊與古文物部也官方介入這場埃及艷后「黑白之爭」，分享了一系列古雕像、古浮雕、古錢幣的照片，重申克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，並指出這是專家們一致認定的結論，「這是歷史事實，無關乎民族或種族主義」。
埃及最高古物委員會主席瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，托勒密王朝來自希臘馬其頓，瓦奇瑞細數了托勒密王朝的婚姻歷史與傳統，指出他們為了維持血統純正盛行近親通婚，被奉為女王的克麗奧佩脫拉七世，肯定也擁有純正的馬其頓血統。另外針對埃及古人類的DNA研究也證實，古埃及人沒有南撒哈拉非洲人的特徵，古埃及並不像現代埃及那樣擁有人種的多樣性。
瓦奇瑞批評網飛，既然訴求是劇情紀錄片，卻找非裔女演員來出演埃及艷后，是對歷史的錯誤認知和偽造。瓦奇瑞也再次強調自己完全尊重非洲文明，尊重非洲大陸的所有兄弟，但是必須要捍衛古埃及的歷史真相。 ▲埃及旅遊與古文物部分享多張古雕像、古錢幣的照片，強調克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，是專家一致認定的歷史事實，無關乎民族或種族主義。 （圖／翻攝自埃及旅遊與古文物部臉書）
不過對於爭議，女主角愛黛兒曾反擊說「不喜歡就不要看」，更要那些批評者多看看不同觀點的歷史見解。而導演蒂娜（Tina Gharavi）則質疑，「為什麼埃及豔后不能是黑人？為什麼有些人需要埃及豔后是白人？她膚色的潔白程度似乎賦予了她某種價值，而對於一些埃及人來說，這似乎真的很重要」。
另外也有些專家認為，埃及艷后是黑人或白人的爭論，命題本身就已經偏差，因為爭論只能呈現出現代人對種族的看法，更多的只能反映出現代人的政治價值觀與意識型態，而無關考古真相，因為古人根本不會從所謂「黑人」或「白人」的角度去理解自己的身份。