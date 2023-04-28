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中國抗疫成就成教材卻獨缺「動態清零」　上海退休師嗆：老王賣瓜

▲中國過去實施動態清零政策，對民眾生活造成極大影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國過去實施動態清零政策，對民眾生活造成極大影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國家主席習近平2月時宣稱新冠疫情防控取得重大勝利後，中國當局把所謂「重大抗疫成果」寫入新版初中教科書，引發網友感慨「我們都是歷史的親歷者」。但有教師發現，課文中並未提及「動態清零」政策所帶來的後果，直言是「老王賣瓜」；另有觀察人士認為，這樣敘事以偏概全，無法如實反映中國疫情防控的歷史。

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一名天津網友近日在抖音上傳了一段影片，其中顯示新冠疫情已經寫進新版初中八年級歷史教科書。在課本的第98頁，出現一段「相關史事」寫道：「2020年伊始，新冠肺炎突如其來。我國堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果，鑄就了生命至上、捨生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。」該網友還在影片上附註「我們都是歷史的親歷者」，引發網友感嘆「這個歷史我是參與者也是見證者」。

根據《自由亞洲電台》報導，上海退休教師顧國平發現，這段課文當中並沒有提及「動態清零」對於民眾造成的影響，以及中國在防控鬆綁後造成疫情大爆發，確診和死亡人數暴增等情況，直言這就是「偽科學」、沒有說服力。

顧國平表示，封控期間出現了各種非正常死亡的情況，封控後所產生的各種經濟下滑、人們被困之後的各種心理變化，都不能寫，「因為一寫了就會影響到執政黨的所謂的光輝形象。現在虛構一種勝利，虛構了一種榮耀。」他更批評這是「老王賣瓜，自賣自誇」，直呼「誰信你呀？」

習近平在今年2月主持召開中共中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，還強調此前調整防控策略「完全正確」。

獨立政治學者吳祚來批評中國教育當局為了呼應最高領導人，不惜對青少年進行「文革式洗腦」。他表示，中國當局一下全面極端防控，一下毫無原則的放開，對於社會造成非常大的傷害，卻不讓孩子思考成功的標準是什麼，只給出了一個結論，「就好像我們小時候不斷地唱『文化大革命就是好，就是好，就是好。』」

吳祚來認為，長達三年的疫情濃縮成僅100多字的課文，充分反映了中共如何看待歷史。他指出，若是不提「動態清零」，就證明了這四個字對很多人造成了傷害，共產黨寫歷史時慣於「造神化」，給最高領導人一個身份地位、一個合法性，這些都是有政治目的的。

中國稱抗疫取得重大積極成果　寫入初中歷史課本

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