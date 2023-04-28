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好市多進口綜合莓檢出A肝病毒　高雄目前無銷售

▲高雄市衛生局查察好市多賣場進口科克蘭冷凍三種綜合莓預防性下架。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局查察好市多賣場進口科克蘭冷凍三種綜合莓預防性下架。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經調查推測與市售冷凍草莓有關，高雄市衛生局本（4）月11日接獲食藥署通知後，即立即啟動聯合稽查好市多冷凍綜合莓，當天並責令業者預防性下架，積極查驗、抽樣5批同類產品，架上已無該商品，今日並接獲通知其中1批檢出A型肝炎病毒陽性，目前通路已無銷售該產品。

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高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀，衛生局今日到場再度稽查，確認目前通路已無銷售該產品，並呼籲民眾及食品業者暫停使用。該批檢出A型肝炎病毒陽性產品，衛生局並已責請業者提供銷貨對象清單，後續並由衛生局進行健康監測。另將依法裁罰，不合格產品依法銷毀。而如已經購買該品項的消費者，可持會員卡及該項產品至賣場辦理退貨或撥打好市多客服專線449-9909（手機請先撥02）詢問相關事宜。

好市多近期報驗同類產品（成分：藍莓+黑莓+覆盆莓；規格1.81公斤）鋪貨全台各分店門市銷售，已責請全台賣場自主性預防下架53,186.85公斤，抽驗不合格產品於112年1月19日進口17431.78公斤，待銷毀203包（367.43公斤）。

▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓檢出A肝病毒，民眾可向好市多辦理退貨。（圖／高雄市衛生局提供）
▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓檢出A肝病毒，民眾可向好市多辦理退貨。（圖／高雄市衛生局提供）
衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

衛生局說明，本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關，衛生局已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢。

衛生局也說明，將針對已購買該批莓果的民眾，發出簡訊提醒。請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現上述相關症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。慢性肝炎、免疫不全者等疾病高風險民眾，於食用該產品2週內可自行前往醫療院所由醫師評估自費接種A型肝炎疫苗。相關資訊可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網A型肝炎專區（https://khd.kcg.gov.tw/tw/index.php ）或衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）、高雄市政府防疫諮詢專線7136800、7151911。

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