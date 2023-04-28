好市多進口綜合莓檢出A肝病毒　高雄目前無銷售

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好市多近期報驗同類產品（成分：藍莓+黑莓+覆盆莓；規格1.81公斤）鋪貨全台各分店門市銷售，已責請全台賣場自主性預防下架53,186.85公斤，抽驗不合格產品於112年1月19日進口17431.78公斤，待銷毀203包（367.43公斤）。
衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。
衛生局說明，本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關，衛生局已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢。
衛生局也說明，將針對已購買該批莓果的民眾，發出簡訊提醒。請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現上述相關症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。慢性肝炎、免疫不全者等疾病高風險民眾，於食用該產品2週內可自行前往醫療院所由醫師評估自費接種A型肝炎疫苗。相關資訊可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網A型肝炎專區（https://khd.kcg.gov.tw/tw/index.php ）或衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）、高雄市政府防疫諮詢專線7136800、7151911。