經常憂鬱心血管疾病風險飆增！　專家：「現代人1活動」不廢還有助紓壓

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小心憂鬱症 增心血管疾病臺北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真表示，過去已有許多研究證實，憂鬱症會增加罹患心血管疾病的風險，心血管疾病也會增加罹患憂鬱症的風險，兩者相互影響，互為因果關係。詹佳真主任說明，有憂鬱症或處於心理狀況不佳的人，通常在飲食和睡眠狀態都不好，且比較容易有不健康的行為，像是吸菸或是過多靜態生活，這些都是心血管疾病的危險因子，也可能透過壓力賀爾蒙或交感神經的興奮，直接造成心臟的傷害。
這些都是超出負荷的警訊 應建立紓壓習慣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，維持心理健康有助於減低罹患心臟血管疾病的風險，建議年輕人建立「情緒覺察」和「壓力紓解」的習慣，當覺得生理有狀況，像是常常感冒都不會好，無故感到焦慮或易怒，可能都是生活壓力超出負荷的警訊，這時就要找出壓力源，了解它們如何影響自己。
面對自己壓力源 追劇也是紓壓方式建立紓壓的習慣，除了聽音樂、運動，也不妨追劇，從劇中可以看到不同的人生樣態，當心理狀態不佳時，能讓自己暫時轉移負面情緒，不用覺得追劇好像很廢而有罪惡感。
葉雅馨主任提醒，了解自己的壓力源才能適當的面對與回應，我們常常習慣於生活中充斥各種壓力，直到壓力超出負荷才會警覺，有時倒不如視為是上天的禮物，讓我們不得不停下來，好好的檢視與調整，如果情況持續無法改善且影響生活，建議積極尋求專業醫師或心理師協助，此外建立健康的社交網絡，無論是實體或線上的情感支持都有助於心理健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57584
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