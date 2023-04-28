盧沙野屢發戰狼言論　學者：中國網紅式外交

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盧沙野21日稱「前蘇聯國家無主權國地位」的言論引發中國與相關國家的外交風波，最後中國外交部和盧沙野所領導的中國駐法國大使館公開和他切割，稱中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位、盧的談話是「個人觀點表達」。
曹辛指出，盧沙野引發外交風波的言論已不止一次，他應該屬於中國官方號召的「敢於鬥爭」的範例，但中共號召的「敢於鬥爭」後面還有「善於鬥爭」4個字。事實上「敢於鬥爭」的前提是一定要「善於鬥爭」，否則用中共黨史的表述語言就是「盲動主義」。
文章指出，駐外使節的職責是維護國家利益，對中國來說，駐外使領館館長有3方面職責，包括在駐在國的調查研究工作、廣交朋友、為中國經濟服務，但不包括「網紅式的宣傳工作任務」。
文章表示，在目前中美博弈及中國經濟已與世界經濟連為一體的背景下，中歐關係對中國具有重大意義，所以中國領導人習近平此前親自接待訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），還罕見地陪他南下廣州，繼續非正式會晤。
同時，由於俄烏戰爭是妨礙當前中歐關係發展的重要原因，中國不僅在實踐中調整、完善相關政策，中法領導人還作出共同呼籲。
文章又指，更重要的是，歐盟未來是跟著美國走、與中國脫鉤，還是走「戰略自主」路線，與中國利益有密切關係，這在歐盟內部也處於爭論中，在這時候，盧沙野的言論損害了中國國家利益。
文章分析，盧沙野失言次風波所反映的，不是政策沒有把控好，而是指導思想的問題，「在外交工作中意識形態當家而不是國家利益優先，形式上是網紅模式，而且其行為上的某種自我定位已被牢牢地固化。這是中國外交一個時期的縮影。」
文章又表示，除了盧沙野的爭議言論外，去年出現中俄關係「上不封頂」的言論風波，及有被調崗的外交部官員太太代為發文抒發幽怨和不滿，這都凸顯了「把外交等同於宣傳」的問題，甚至把宣傳看得比外交還要重要，「因為簡單、能出名、個人政績收效快。」
曹辛在文中建議，中國的相關業界「非常有必要進行一次整風，以統一思想。」統一思想的核心包括外交的本職工作是什麼？駐外使領館館長的職責是什麼？提拔官員的標準和政績觀是什麼？「是踏踏實實研究外交業務以取得工作成績，還是如本次風波這樣的以網紅範兒模式打天下？」（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120428