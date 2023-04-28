拉布拉多尾巴揍人有多痛？拿盆實測「秒回新春佳節」：咚咚隆咚鏘
打到會像被鞭子抽過一樣！狗狗快樂時活力無限，屁股上的尾巴會隨著興奮值增高而越搖越快，若你面前是隻小狗，被這嬌小可愛的尾巴揮到可以一笑置之，但若是面對拉布拉多這種擁有巨型粗壯尾巴的大型犬種，最好還是先幫自己的大腿呼呼。中國就有網友拿出鋼盆實測拉布拉多犬的尾巴究竟有多強壯，一起來聽聽影片中那響亮又震撼的聲音吧！
記者李惠婷/綜合報導
影片中能看到兩隻拉拉極其興奮，尾巴像是裝上馬達般不停揮舞，主人被這「兩條鞭子」揮上大腿後感受到巨大的疼痛，於是決定用家中各種東西實測狗狗尾巴的力量究竟有多大。
實驗結果出爐，實驗品分別有鋼盆、桌子及牆，每樣東西在遭受拉布拉多犬尾巴的擊打時，都會發出「砰砰砰」及「咚咚咚」等的聲音，節奏有快有慢，但同樣響亮而沉悶，可見力量之大。此外，閉上眼睛，聆聽聲音，時間似乎回到了新春佳節，那「咚咚隆咚鏘」的聲音，就像有人正在敲鑼打鼓迎新春呢！
網友回覆「送孩子去敲鐘吧」、「拉布拉多有水獵犬基因，尾巴似船槳，正常」、「牠自己不痛嗎？」、「我媽當時也被一隻可能四個多月的黑拉拉嚇壞，興奮的小尾巴把她打的狂叫：『牠拿尾巴抽我！！還踩我！』」。
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