日本黃金周到來！成田與羽田機場預期遊客人數曝 高峰落在這幾天
全球旅遊在後疫情時代強勁復甦，而日本黃金周假期到來，日本政府為了因應各機場可能發生的擁擠狀況，宣布自4月29日起解除與疫情有關的入境管制，入境不再需要出示新冠疫苗接種證明或陰性篩檢證明。而成田、羽田機場也公布了預期遊客人數，預估國際遊客人數將回復到超過疫情前的一半水準，而國內遊客則幾乎完全回復正常。
記者倪浩軒/綜合報導
4月29日至5月7日是日本黃金周假期，根據日媒《Aviation Wire》報導，成田機場公布預期遊客人數，國際線的出境與入境合計人數約56萬5100人，比前年同期增加5.76倍，約可達到疫前2019年的57％；國內線預期人數約24萬4600人，和疫前2019年相比僅少了1.5％，幾乎完全恢復到過去水準。
國際線的出境高峰預期落在4月29日，可達到3萬7500人，回國高峰則落在5月7日，可達到3萬4800人；國內線的出發高峰預期落在5月3日，約有1萬5000人，回程高峰則落在5月6日，約1萬4600人。
而羽田機場公布的預期遊客人數，國際線的出境與入境合計人數約44萬2200人，比前年同期增加7.31倍，約達到疫前的將近9成水準。國際線的出境高峰落在4月29日，可達到2萬6700人；入境高峰落在5月7日，可達到2萬8700人。
另外《TBS》也預估了黃金周日本國內交通的狀況，指出新幹線的指定席預約票數，已經達到了疫情前的9成水準，高速公路在假期中可能會出現嚴重堵車。遠離首都圈的運輸高峰落在5月3日，返回首都圈的高峰在鐵道運輸方面會落在5月6日，高速公路運輸高峰則會提前出現在5月5日。