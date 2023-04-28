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許光漢站上百想舞台！不帶韓文翻譯「對話李帝勳」　表現全曝光

▲許光漢跟是第一位登上南韓三大典禮的台灣演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲許光漢跟是第一位登上南韓三大典禮的台灣演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，典禮下午4點半開始，許光漢獲邀擔任頒獎人，他也是第一位登上南韓三大典禮的台灣演員。許光漢跟《模範計程車》男主角李帝勳一起頒發「電視部門」、「電影部門」的導演獎，台上許光漢未有翻譯、未掛耳麥，聽到李帝勳的韓文時，一臉呆滯看著對方，可愛模樣全都錄。

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▲▼許光漢（上圖右）跟李帝勳一起頒發「電視部門」、「電影部門」的導演獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼許光漢（上圖右）跟李帝勳一起頒發「電視部門」、「電影部門」的導演獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲▼許光漢（上圖右）跟李帝勳一起頒發「電視部門」、「電影部門」的導演獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）
 
許光漢憑著電視劇跟電影《想見你》，在韓國享有超高人氣，他一現身頒獎台上，場內就有粉絲賣力尖叫歡迎他，許光漢用韓文表示：「大家好，我是演員許光漢。」並說能以這樣的方式見到大家，非常榮幸。

許光漢透露喜歡李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等人主演的電視劇《我們的藍調時光》、《我的出走日記》，「無論劇情、拍攝、演員表演，都非常喜歡」，他更以韓文說出「最棒」；更表示主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，希望能邀請影帝李帝勳來看，也希望能跟對方有合作機會。

他跟李帝勳一起頒發「電視部門」、「電影部門」的導演獎，分別由《非常律師禹英禑》劉仁植、《分手的決心》朴贊郁拿下，許光漢負責遞獎給代領的湯唯，湯唯表示因為導演人在泰國拍攝，所以代為轉達感言，她說：「大家好，很開心來到這裡，我來幫導演拿獎，他有傳訊息給我，我來幫他唸。因為我在泰國拍攝中，所以沒辦法參加，為了得到美好的瞬間，從不同國家聚集人才一起全力工作，看到這一點，我作為其中的成員，感到非常自豪！《分手的決心》也是透過這樣的過程產生的，感謝同劇參演演員的辛苦，很想再次向大家表示感謝，也感謝給予認可的評審跟主辦方。我心跳很快，好開心！導演恭喜你～」

第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》

第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》

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