許光漢站上百想舞台！不帶韓文翻譯「對話李帝勳」　表現全曝光

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許光漢透露喜歡李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等人主演的電視劇《我們的藍調時光》、《我的出走日記》，「無論劇情、拍攝、演員表演，都非常喜歡」，他更以韓文說出「最棒」；更表示主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，希望能邀請影帝李帝勳來看，也希望能跟對方有合作機會。
他跟李帝勳一起頒發「電視部門」、「電影部門」的導演獎，分別由《非常律師禹英禑》劉仁植、《分手的決心》朴贊郁拿下，許光漢負責遞獎給代領的湯唯，湯唯表示因為導演人在泰國拍攝，所以代為轉達感言，她說：「大家好，很開心來到這裡，我來幫導演拿獎，他有傳訊息給我，我來幫他唸。因為我在泰國拍攝中，所以沒辦法參加，為了得到美好的瞬間，從不同國家聚集人才一起全力工作，看到這一點，我作為其中的成員，感到非常自豪！《分手的決心》也是透過這樣的過程產生的，感謝同劇參演演員的辛苦，很想再次向大家表示感謝，也感謝給予認可的評審跟主辦方。我心跳很快，好開心！導演恭喜你～」
第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》
第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》