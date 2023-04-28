揪轉機客遊龍山寺、逛夜市！過境半日遊5月1日重啟

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光局指出，專人專車導覽配合桃園機場航班時間，提供轉機旅客3種遊程，分別帶領旅客走進台北市、桃園市及新北市，深度感受台灣的人文歷史底蘊及城市特有風情，鼓勵其再度訪台觀光旅遊。
3種遊程，上午導覽為「細說台北百年風華（Discover Taipei's 100 Years of Glory）」，將參觀台北最古老寺廟—龍山寺，欣賞台灣寺廟建築藝術之美，並安排到「全球最酷街道」第4名的永康街散步，讓旅客徜徉於融合新舊風情的商圈。
下午導覽為「桃園大溪台灣傳統工藝與生態之美（The Beauty of Taiwanese Traditional Arts & Nature）」，帶領旅客走進大溪老街歷史聚落群，欣賞巴洛克式風格的街屋，並規劃到全桃園市最大的埤塘公園－「八德埤塘自然生態公園」，在自然綠野環繞下放鬆身心；夜間則是「台灣夜景美食之旅（Gourmet Guided Tour with Night Market）」，可俯瞰新北市區璀燦夜景，還能前往觀光夜市享受各種美食小吃，體驗台灣獨特美味。
觀光局表示，為讓旅客有更多樣過境台灣觀光選擇，新增3種自行遊覽建議遊程，提供單程桃園機場捷運搭乘兌換券及合作商家優惠折扣，讓旅客可自行遊覽桃園機場捷運沿線景點，感受台灣的繁華城市魅力，滿足購物、休閒及美食的需求，促進在台消費。
觀光局說，期待藉由過境半日遊程的服務，讓轉機旅客不再過門而不入，更能透過旅遊，看見台灣的獨特風情與魅力，進而規劃台灣為下一個觀光的目的地。