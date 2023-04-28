日本將韓國重納貿易「白名單」　兩國關係再回溫

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日本3月時已經對韓國放寬包含光阻劑、高純度氟化氫和氟聚醯亞胺在內的3種半導體相關原料的管制，如今再度宣布列入「A組」，等同於將自2019年起對韓國實施的出口管制措施將全部解除。先前日本與韓國政府在24至25日於東京召開局長級的「出口管理政策大會」，雙方當時進行討論，日本當局就研擬是否恢復韓國白色國家名單地位。
韓國先前被日本列入「B組」名單，日本企業一旦計劃向韓國出口，除了食品和木材以外、帶有可供軍事用途之疑慮的物品時，得先經過日本經產省審查批准，至於白色國家名單者則可減免審查程序。包含美國、英國、法國、俄羅斯等26個國家都被日本列入A組國家。
韓國最高法院2018年判決日本企業必須向二戰時期的韓籍徵用工提出補償，引發日本政府和企業不滿，日韓關係也隨之惡化。安倍政府於2019年7月起嚴格審查出口至韓國的3樣半導體核心材料，到了2019年8月，日本宣布把韓國降為「B組」，使得韓國不再擁有簡化出口管制程序的貿易優惠待遇。韓國文在寅政府之後向世界貿易組織（WTO）提出申訴，並且實施對等的報復措施，把日本從韓國的貿易白名單中給除去。
但在今年日韓關係獲得改善後，韓國政府已於今年3月取消針對日本的世貿訴訟，並自23日起將日本恢復貿易優待對象國，將使輸往日本的戰略物資審批時間從15天縮減至5天，出口商須齊備的文件也從5項減少至3項。