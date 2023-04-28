國小一半以上運動不足！國健署兒童運動3建議　避免肥胖又可長得高

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動減少兒童肥胖問題 還有「這些」好處世界衛生組織（WHO）建議，兒童每天應累積60分鐘的中度身體活動，每週應累積達420分鐘。若沒有足夠的身體活動量，可能會對兒童的發育產生負面影響。
運動不僅能減少兒童期肥胖問題，還有其他好處。國民健康署表示，在日光下的運動愈多，可以減少近視的發生，且有益於眼睛健康，若家長陪伴一起運動，還能創造多贏的健康身心靈。
國民健康署吳昭軍署長也呼籲，請家長陪伴孩子一起動起來，藉由運動可以增強孩子的免疫力、促進體能發展以及維持健康體位，並刺激大腦分泌多巴胺和血清素，促進正向情緒，提升記憶力與注意力。
兒童運動怎麼做？ 3項運動建議學起來！根據國健署資料、教育部體育署110學年度各級學校學生運動參與情形調查顯示，國小學童超過一半以上運動時間不夠。為了改善兒童運動不足的問題，國健署社區健康組提供3妙招，增加孩童活動量。
第一，「有氧適能不可少」。有氧適能運動又稱心肺耐力運動，以大肌群為主。社區健康組建議，兒童可以多樣化的方式進行，如：丟皮球、溜直排輪、散步、騎自行車、推推球都是很適合親子共同參與的中度身體活動。
此外，社區健康組表示，運動也可以跟日常生活結合，從坐車上學改為一起走路上學，或是假日到河濱公園騎自行車，不僅可累積運動量，還能增加親子的互動與感情。
第二，「強度增加慢慢來」。社區健康組說明，在逐漸養成運動習慣後，可以循序漸進增加運動強度，例如溜滑板、游泳、踢足球、玩鬼抓人遊戲等，都能讓心跳加速，並達到運動強度而流汗。
社區健康組提到，尤其假日不妨與小朋友來場跑步比賽或是親子籃球鬥牛大賽，運用比賽或遊戲的方式增加親子互動，培養喜歡運動的好習慣。
第三，「強化骨骼長得高」。適度的快跑或彈跳運動，可以刺激骨骼生長，促進身體發展。社區健康組建議，跳繩、單腳跳、快跑、跳躍性的球類運動（籃球、排球等），也都是很好的骨骼強化活動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57592
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw