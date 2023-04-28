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柳俊烈擊敗「坎城影帝」宋康昊封百想影帝！湯唯拿下影后

▲柳俊烈（左）、湯唯拿下《百想藝術大賞》「電影部門」的影帝、影后。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲柳俊烈（左）、湯唯拿下《百想藝術大賞》「電影部門」的影帝、影后。（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓一年一度影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》今（28日）登場，典禮下午4點半開始，本屆「電影部門」的影帝、影后，由《晝盲神探》的柳俊烈、《分手的決心》的湯唯拿下。

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▲柳俊烈不敢相信自己拿獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲柳俊烈不敢相信自己拿獎。（圖／baeksang.official Tik Tok）
柳俊烈打敗馬東石、朴海日、鄭雨盛，以及「坎城影帝」宋康昊拿下本屆影帝，他自己也不敢相信擊敗各個有實力的演員，站上舞台發表感言時，一開始呈現呆滯、說不出話的狀態，隨後表示每當回想作品拍攝結束後，想到演員跟工作人員的心情，「感謝給予不足的我關照，對我的珍視，對我的支持。」僅管如此，仍希望以後大家也能多多給予照顧。

▲湯唯是本屆影后。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲湯唯是本屆影后。（圖／baeksang.official Tik Tok）
湯唯一上台先是大嘆氣，再深深一鞠躬，她說：「2011我跟《晚秋》來到百想的舞台，現在是2023年，又是一個兔年，整整一輪，我這次跟著《分手的決心》又來到百想的舞台，2部韓國電影，我參與後，都有來到這舞台，我不知道該怎麼說，就是太不可思議的緣分，感謝。」

湯唯接著表示：「對不起，還想說，我能站在這舞台上，想感謝每一位電影工作者，韓國人，也要感謝每一位韓國的觀眾、我的影迷，我更要感謝選我做最佳女主角的每一位評審，感謝朴贊郁導演，海日、還有智龍，我很想念你們。但我怎麼感覺他們已經做好要跟我分手的決心了，好吧，我再次最後感謝《百想藝術大賞》，謝謝大家。」

第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》

第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》

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