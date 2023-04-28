柳俊烈擊敗「坎城影帝」宋康昊封百想影帝！湯唯拿下影后

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湯唯一上台先是大嘆氣，再深深一鞠躬，她說：「2011我跟《晚秋》來到百想的舞台，現在是2023年，又是一個兔年，整整一輪，我這次跟著《分手的決心》又來到百想的舞台，2部韓國電影，我參與後，都有來到這舞台，我不知道該怎麼說，就是太不可思議的緣分，感謝。」
湯唯接著表示：「對不起，還想說，我能站在這舞台上，想感謝每一位電影工作者，韓國人，也要感謝每一位韓國的觀眾、我的影迷，我更要感謝選我做最佳女主角的每一位評審，感謝朴贊郁導演，海日、還有智龍，我很想念你們。但我怎麼感覺他們已經做好要跟我分手的決心了，好吧，我再次最後感謝《百想藝術大賞》，謝謝大家。」
第59屆《百想藝術大賞》電視部門重要得獎名單
大獎：朴恩斌／《非常律師禹英禑》
最佳電視劇：《黑暗榮耀》
最佳劇本：朴海英／《我的出走日記》
最佳男主角：李星民／《財閥家的小兒子》
最佳女主角：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳男配角：趙祐鎮／《毒梟聖徒》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：文相敏／《王后傘下》
最佳女新人：盧允瑞／《浪漫速成班》
第59屆《百想藝術大賞》電影部門重要得獎名單
大獎：《分手的決心》
最佳電影：《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
最佳男主角：柳俊烈／《晝盲神探》
最佳女主角：湯唯／《分手的決心》
最佳男配角：卞約漢／《韓山島海戰》
最佳女配角：朴世阮／《樂透大作戰》
最佳男新人：朴珍榮／《失控正義》
最佳女新人：金施恩／《陰影下的她》